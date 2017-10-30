Согласно данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах, сборы "Матильды", вышедшей в прокат в четверг, 26 октября, составили 200 млн рублей. Это вдвое меньше, чем показатели лидера - "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко, который завершил выходные с результатом 415 млн рублей. Эта сказка производства Disney также стартовала в прокате 26 октября.
Выступавшая против выхода на экраны фильма Учителя депутат Наталья Поклонская прокомментировала РБК невысокие финансовые результаты "Матильды". "Неужели еще кому-то не понятно, что проект "Матильда" не для сборов, а для того, чтобы за ваши же деньги оскорбить и осквернить нашу великую историю и веру народа", - заявила она, добавив, что, "слава Богу, благодаря подлости и трусости создателей проекта и искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова", этого сделать не удалось.
Сам режиссер "Матильды" в разговоре с РИА "Новости" предположил, что сборы картины окажутся невысокими, в первую очередь - из-за отсутствия рекламы на телевидении. "В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрят. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", - пояснил Учитель.
В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский в комментарии RNS отметил, что сборы "Матильды" оказались ниже того уровня, который прогнозировался с учетом рекламы, которую фильму устроила Наталья Поклонская.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий общественный резонанс: противников фильма возмутила тема любовных отношений императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы.
"Матильда" заняла второе место по сборам (11)
Фильм Алексея Учителя "Матильда" по итогам премьерного...
В Вильнюсе пройдет фестиваль "Православное Рождество в Литве" (1)
Международная программа "Диалог культур" вновь...
В Вильнюсе - белорусская комедия "Психоанализ – это искусство"
15 ноября в 18.30 в Вильнюсском Камерном театре...
Стали известны все страны-участницы конкурса "Евровидения" (4)
В песенном конкурсе Евровидение-2018, который пройдет в...
Украинский театр запретил спектакль "Анна Каренина" (6)
Народная артистка Украины Ольга Сумская пожаловалась,...
TOP новостей
Год, который войдет в историю: этот ноябрь запомним надолго (11)
Кажется, что в Литве дождь идет каждый день, но на этой...
Об эмиграции думают и школьники: треть не видит своего будущего в Литве (255)
На всегда из Литвы хотел бы уехать каждый третий ученик...
Жители Литвы согласны в одном: минимальную зарплату считают неправильно (10)
Политики не должны вмешиваться в регулирование размера...
Клиент не может вернуть украденные со счета деньги: пенсионер на моем месте не выжил бы (9)
Неизвестные опустошили счет в банке, а сам банк не...