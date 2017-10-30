Согласно данным Единой федеральной автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах, сборы "Матильды", вышедшей в прокат в четверг, 26 октября, составили 200 млн рублей. Это вдвое меньше, чем показатели лидера - "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко, который завершил выходные с результатом 415 млн рублей. Эта сказка производства Disney также стартовала в прокате 26 октября.

Выступавшая против выхода на экраны фильма Учителя депутат Наталья Поклонская прокомментировала РБК невысокие финансовые результаты "Матильды". "Неужели еще кому-то не понятно, что проект "Матильда" не для сборов, а для того, чтобы за ваши же деньги оскорбить и осквернить нашу великую историю и веру народа", - заявила она, добавив, что, "слава Богу, благодаря подлости и трусости создателей проекта и искренней позиции большинства людей, для которых честь и достоинство Родины не пустые слова", этого сделать не удалось.

Сам режиссер "Матильды" в разговоре с РИА "Новости" предположил, что сборы картины окажутся невысокими, в первую очередь - из-за отсутствия рекламы на телевидении. "В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрят. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное", - пояснил Учитель.

В свою очередь министр культуры РФ Владимир Мединский в комментарии RNS отметил, что сборы "Матильды" оказались ниже того уровня, который прогнозировался с учетом рекламы, которую фильму устроила Наталья Поклонская.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий общественный резонанс: противников фильма возмутила тема любовных отношений императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы.