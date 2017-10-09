Мария Арбатова в Вильнюсе поделится историями и представит книгу

Организаторы обозначают мероприятие как "творческую встречу с читателями, оппонентами и единомышленниками".
Мария Арбатова - восхитительная рассказчица и знаток своего дела, поделится историями и личным ощущением своей яркой, сложной, увлекательной судьбы и историями выдающихся женщин XX века, а также презентует свою новую книгу "Неделя на Манхэттене".
В финале встречи автограф-сессия Марии Арбатовой.
Встреча состоится 12 октября в Доме польской культуры в Вильнюсе
Начало в 19 часов.
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