Известный российская писатель, телеведущая и общественный деятель Мария Арбатова выступит в Вильнюсе.
© RIA/Scanpix

Организаторы обозначают мероприятие как "творческую встречу с читателями, оппонентами и единомышленниками".

Мария Арбатова - восхитительная рассказчица и знаток своего дела, поделится историями и личным ощущением своей яркой, сложной, увлекательной судьбы и историями выдающихся женщин XX века, а также презентует свою новую книгу "Неделя на Манхэттене".

В финале встречи автограф-сессия Марии Арбатовой.

Встреча состоится 12 октября в Доме польской культуры в Вильнюсе
Начало в 19 часов.

Мария Арбатова в Вильнюсе поделится историями и представит книгу
© Мария Арбатова. Фото - агентство Baltic Open (UAB “ZA GRANICY”)
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Культура

Мария Арбатова в Вильнюсе поделится историями и представит книгу (1)

Известный российская писатель, телеведущая и...

В Висагинас из "Городка" приедет Юрий Стоянов

20 октября в Висагинасе с единственным концертом в Литве...

Михаил Барышников написал письмо в поддержку Кирилла Серебренникова (6)

Артист балета, актер и балетмейстер Михаил Барышников,...

На открытии фестиваля "Покровские колокола" - премьера произведения Зиты Бружайте (2)

Международный фольклорный фестиваль "Покровские...

Фестиваль "Покровские колокола": как создавалась легенда

«Покровские колокола» — международный фестиваль,...

TOP новостей

Редкое событие в Литве: во время особых учений проверят, что в случае кризиса будут делать политики (99)

В марте в Литве организуют учения , которые продлятся...

Нарушивший границу Литвы российский пограничник освобожден в зале суда (3)

Участковый суд Шакяйского района Литвы в понедельник...

Anglijos fanai Vilniuje, šokėja Daily Star montažas, pristatantis Vilnių

Вокруг матча Литва-Англия: кто, если не Кейн, "свадебная палатка" и секс-тур в "столице борделей" (7)

Отборочный тур ЧМ по футболу для английской сборной...

Цены на квартиры в Вильнюсе сильно отличаются от цен в других регионах

Показатель литовского индекса цен на квартиры (ЛИЦК)...

У лишившихся работы в Литве – возможность получить больше денег (2)

Несмотря на то, что работодатели Литвы без проблем...