"Мама в тупике": в Вильнюсе - презентация книги о взрослении личности женщины и отношениях с детьми

"Мама в тупике". Как перезагрузить отношения со своими детьми", книгу под таким названием написала "просто мама" двоих детей Евгения Неганова. Как говорится в аннотации, в один прекрасный день она поняла: что-то в её семье идёт не так. Описанную в книге историю можно назвать пошаговой инструкцией по изменению отношений с детьми и собой.

"Я не собиралась писать книгу, просто однажды я поняла, что ситуация в моей жизни с детьми не такая, как должна быть. Остатков моего здравомыслия хватило на то, чтобы понять: сама я с этим не справлюсь. Я обратилась к психологу, вышла из эпицентра "стихийного бедствия" и посмотрела с её помощью на все со стороны, - рассказывает автор историю появления книги. – Я начала прорабатывать ситуацию и описывать всё это. Прочитав мои отчёты, психолог сказала, что мне нужно писать".

В первую очередь, Евгения ставила целью разобраться с собою, но потом решила, что, возможно, её опыт и размышления могут оказаться полезными и другим. "Изначально я не собиралась всем этим осчастливить мир", - признается она.

Первым заложником происходящего в сложной ситуации внутри семьи становится женщина, считает автор и утверждает, что для решения проблем нужно, прежде всего, выйти за рамки происходящего и взглянуть на всё со стороны. Другой важный момент этой книги, по словам автора, заключается в том, что она по сути не про детей, хотя в названии и звучит фраза о том, как разобраться с ними.

"Она про взросление личности. В данном случае – взросление личности женщины", - говорит Е.Неганова. "Книга о том, как женщине не тратить свою энергию на то, на что её тратить не надо. Не испытывать чувства вины в ситуациях, когда она совершенно ни в чём не виновата, не манипулировать и не поддаваться манипуляциям. Задачу моей книги я вижу в том, чтобы научить женщин не сливать свою бессмысленно и даже во вред себе, а направлять ее в "правильное", мирное русло – на то, чтобы генерировать любовь. Я верю, что тогда в мире будет больше любви", - говорит автор.

Хотя автор и пишет об опыте женщины, Евгения уверяет, что в нормальной семье в воспитании детей одинаково важны роли, как отца, так и матери. Это первая книга Е.Негановой, она работала над ней год. Книга писалась в Вильнюсе и последняя ее часть материализовалась в столичном кафе "Ужупё кавине", где с улицы виден стоящий у реки рояль.

"Этот рояль стал для меня своего рода символом свободы, которую я обрела в результате работы над собой. Согласитесь, не везде можно увидеть рояль, стоящий на берегу. А этот район – Ужупис – весь словно дышит свободой. Я живу в Вильнюсе 10 лет, и всё, что описано в книге, происходило здесь. Я очень люблю этот город и один из моих самых любимых его уголков я описала в своей книге", - заключает автор. Е.Неганова пишет на русском языке и расчитывает, в первую очередь, на русскоязычную аудиторию, однако, уже отослала её электронный вариант в литовское издательство. Вполне возможно, и автор признается, что мечтает об этом, появится перевод книги и на литовский язык.

На прошлой неделе с успехом прошла презентация книги в Москве. 13 декабря презентация пройдёт в Вильнюсе, в Свято-Духовом монастыре в 17 часов вечера. Автор обещает, что будет интересно. На презентации можно будет также приобрести книгу Е.Негановой.