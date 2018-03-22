Макаревич представил новый клип на песню "Либо это, либо то"

Как рассказал Андрей Макаревич, "эта песня появилась лет пять назад, я не собирался снимать для нее клип". Но примерно месяц назад один товарищ "решил сделать мне подарок - пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал".
Музыкант, певец и композитор Ромарио (Роман Луговых) "нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли", сказал Макаревич, отметив, что его участие в проекте "ограничилось небольшим съемочным эпизодом".
"Так что, кроме "Всем спасибо!", мне сказать практически нечего", - подытожил музыкант, которого цитирует "Новая газета".
Новый клип был выложен 20 марта в официальном канале группы "Машина времени" на видеохостинге YouTube.
13 апреля Андрей Макаревич и группа Yo5 дадут концерт в московском ЦДХ. В программе - песни из репертуара "Машины Времени" и сольных альбомов Андрея Вадимовича в джазовых аранжировках.
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