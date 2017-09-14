"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" – мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", – написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.
Клип Radiohead на песню "Lift" был опубликован на официальном канале группы на видеохостинге YouTube 12 сентября.
Макаревич опубликовал в Facebook видеоклипы "Машины времени" и Radiohead и предложил сравнить их.
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