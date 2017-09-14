Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил известную британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа на песню "Место, где свет". В обоих клипах действие происходит в лифте.
Andrejus Makarevičius
© RIA/Scanpix

"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" – мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", – написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.

Клип Radiohead на песню "Lift" был опубликован на официальном канале группы на видеохостинге YouTube 12 сентября.

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Макаревич опубликовал в Facebook видеоклипы "Машины времени" и Radiohead и предложил сравнить их.

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