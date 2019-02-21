Любопытные, весёлые, творческие личности – в премьере РДТЛ "Муха"

Мы обратились к постановщице спектакля, режиссёру и актрисе А.Сунклодайте, с просьбой поделиться своими размышлениями о творческо-игровом подходе в работе, и почему, по её мнению, зрителям так необходим этот спектакль со всеми его неожиданностями.

© Фото организаторов

О выборе: Рената Муха и её поэзия

Прелестные стихи поэта Ренаты Мухи оказались в моём кругозоре очень просто. Руководитель театра Ольга Полевикова пригласила меня и предложила мне поставить по ним спектакль. Я ей очень благодарна, что она познакомила меня с такими прекрасными стихами. Они соответствуют и моему вкусу, и моему мироощущению. Здесь – и лирика, и ирония по отношению и ко всему миру, и к быту жизни. Она годится для всех – и для больших детей, и для маленьких. Это для меня впервые, чтобы я взялась ставить спектакль по материалу, который выбрала не я сама.

Об участии в создании спектакля актёров и прочих творцов

Ознакомившись с этими стихами, между которыми по большей части отсутствует повествовательная связь, я поняла, что вся конструкция спектакля и его инсценировки сопряжена с определённым риском, что само по себе уже интересно. Тогда я решила, что буду это делать совместно с актёрами. Для меня в постановке спектакля «команда» актёров всегда очень важна. Найти «отмычку» к стихам Ренаты Мухи, используя лишь казённый подход режиссёра-сценариста, вряд ли бы удалось. Я очень благодарна актёрам за то, что они с готовностью пошли на эту творческую авантюру, это для меня очень важно.

Я подобрала себе очень талантливых и смышлёных творцов, у которых всегда есть что предложить, которые любят эксперименты и обладают чувством юмора. В равной мере важно, чтобы и остальные члены команды были надёжными и такими же «сумасшедшими». С художницей Г.Бразите и композитором Д.Гнединacoм мы совместно создали уже много спектаклей, и хочу подчеркнуть, что без них ничего бы не состоялось. Ведь театр – это коллективное творчество, и не стоит строить иллюзии, будто бы это не так. Мне всегда радостно наблюдать, как к общему творческому процессу присоединяются и пошивщики костюмов, и реквизиторы, и осветители, и режиссёры по звуку, все остальные работники театра – чем большая общность возникает, тем более долгая и лёгкая дальнейшая жизнь у спектакля.

Агне Сунклодайте © Фото организаторов

Об игровом театре

Мне очень нравится игровой театр, и я не люблю «вымученные» спектакли для детей. Мне приходилось ставить самые разные детские спектакли, и каждый раз мой творческий процесс был игровым, вне зависимости от того, сколько времени у нас бывало. У меня есть и образование филолога (литовский язык и литература плюс актёр-филолог в Вильнюсском университете), и диплом режиссёра (Литовская академия музыки и театра). Я рада, что мне удаётся совместить все эти три профессии. Литература для меня очень важна и в жизни, и творчестве, но не является для меня «священной коровой», которую я не решалась бы интерпретировать по-своему. Меня более настораживает, когда кто-то старается как бы «законсервировать» некоторые произведения классиков, создают свои правила и ограничения. Так недалеко и до шарлатанства, а тогда новым идеям придёт конец, и потом будем стенать из-за недостачи новых творческих мыслей.

О чём пойдёт речь со зрителями

Люблю беседовать с детьми на самые разные темы, но на их языке. Для меня важно, чтобы малыши осознавали, что происходит на сцене. Мои творческие амбиции не должны преобладать над желанием, чтобы спектакль был понятен для тех, для кого создавался. Но не хочу и заигрывать со зрителями, особенно с их родителями, которым почему-то обязательно нужно, чтобы зайчик в спектакле непременно был с меховыми ушками, с хвостиком, и тому подобное. У меня есть такое пожелание родителям: доверяйте своему ребёнку, потому что он и умён, и сообразителен, и не нужно ему во время спектакля постоянно шептать, что там происходит на сцене. Он сам вас спросит, если потребуется. И ещё сталкиваюсь с неспособностью современных людей понять контекст, большинство в состоянии лишь понять сам текст, и то лишь очень короткий, и простой. Например, у нас в «Лабайтеатрас» есть спектакль «Сказки ужасов» по литовским народным сказаниям. В описании спектакля мы очень ответственно указали, что он предназначен для детей в возрасте от 9 до 12 лет. Но родители, ознакомившись с названием, сами решают, что для их детей это будет слишком страшно, не поинтересовавшись, на почве какой литературы создан спектакль, и т. д. В то же время учительницы, преподающие литовский язык и литературу, водят учеников на этот спектакль целыми классами, и потом бывают рады, что народное творчество становится популярным среди детей. Мне жутко читать в социальных сетях, что одна просвещённая мамочка вдруг прицепилась к рассказу Йонаса Билюнаса «Я задел», потому что её дочь расплакалась, когда это прочла. А надо наоборот, радоваться, что ваш ребёнок, прочитав литературное произведение, пережил катарсис, что он способен к соучастию. Очень вероятно, что девочка никогда не обидит другое существо, и что ещё раз захочет взять в руки хорошую книгу. Поэтому я очень надеюсь, что название спектакля «Муха» не станет ни для кого препятствием его посетить, даже для тех, кто терпеть не может мух.

© Фото организаторов

Так о чём же спектакль «Муха»

Это спектакль о некоем сообществе, в котором сосуществуют очень разные, пёстрые и по-своему странные персонажи. Это – Верблюд, семья Осьминогов, Гиппопотам, Улитка, Уж, Ёж, Собачка, обиженная за вывеску «Злая собака», и прочие. В этом сообществе рождается Муха – любопытное, весёлое, творческое создание, которое силится понять окружающей мир, его законы, его странности, его радости и обиды. В конце концов, Муха понимает, что мир – это очень сложное, но очень интересное и замечательное место, если суметь замечать не только самоё себя, не свои лишь горести и желания, но и того, кто рядом с тобой. Сможем ли мы ответить на все вопросы маленьких зрителей? Разумеется, нет. Наша цель – чтобы эти вопросы возникли, чтобы после представления у ребенка возникло желание поговорить с родителями. Может быть, он увидит вокруг себя таких же улиток, ежей и ужей… может быть, он призадумается о своём общении с друзьями, с соседями… о том, что в мире полно самых разных существ, и не только людей, и что мы за всех них в ответе… Я бы посоветовала посетить спектакль «Муха» детям от 4 до 8 лет с родителями. Возможно (так тоже случается), что сыграв несколько спектаклей, мы расширим его возрастную группу в одну или другую сторону.

Агне Сунклодайте © Фото организаторов

По стихам для детей поэта Ренаты Григорьевны Мухи спектакль создаёт режиссёр Агне Сунклодайте совместно с художницей Гедре Бразите и композитором Дейвидасом Гнединacoм. Роли исполняют Александр Канаев, Елена Орлова, Инга Станкайтите и Артур Своробович.

Премьера этого одноактного представления на русском языке состоится 23 февраля 2019 г. в «Среде A-Z» (быв. Малый зал) РДТЛ.