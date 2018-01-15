Long Arm: всё, что находилось вокруг меня, становилось частью музыки

– Вам понравилось выступать в Литве? Какие впечатления остались?

-На мой взгляд, в Вильнюсе получился по-домашнему тёплый концерт. Тому способствовала и обстановка, и публика. Я играл на фоне небольшой теплицы, которая располагается в центре зала Green Jar Gastropub.

Вокруг за столиками сидели люди. Это не совсем типичная обстановка для большинства моих выступлений. Но, видимо, благодаря именно этому, концерт и получился таковым. И во время выступления я чувствовал себя на удивление очень спокойно. В Вильнюсе очень приятная публика. Я здесь уже не впервые и каждый раз отмечаю для себя это.

– Это правда, что вы сами собрали всю аппаратуру?

– Это немного искажённые данные (улыбается). Мы с моим другом собирали мой первый виниловый проигрыватель в 2001 году, а точнее - переделывали его из советского домашнего проигрывателя. И делали его пригодным для скретчинга (один из приёмов работы диджея). На то время это было одним из моих главных увлечений.

– Вы известны во всем мире, могли бы уехать жить за границу, как это делают другие музыканты. Почему Россия и именно Санкт-Петербург?

– Я родом из Оренбурга и впервые попал в Питер в 2004 году. Я был там всего пару дней и перед отъездом мне удалось побывать в Финском заливе. Когда я сидел на берегу, был в каком-то забытьи... Это было очень сильное чувство. Я понял, что хочу здесь жить, и вернувшись в Оренбург, стал планировать свой переезд. Но судьба сложилась так, что осуществить мне это удалось лишь в 2011 году. И сейчас, когда я путешествую по миру, всегда с большой радостью возвращаюсь в Санкт-Петербург. Это мой дом.

– Когда и где лучше всего творить? Какие условия вам необходимы?

– Лучшие условия для меня - это их отсутствие. Моя «студия» всегда располагалась там, где я жил. И всё, что находилось вокруг меня, становилось частью музыки, которую я делал.

– Какую музыку вы слушаете, когда можете просто спокойно провести свободное время?

- Когда я дома, люблю слушать пластинки. У меня небольшая коллекция, и я не так часто пополняю её. Но я стараюсь покупать альбомы, которые, как мне кажется, я бы мог слушать до старости. К примеру, одна из моих любимых записей - это композиция The Cinematic Orchestra «In Motion #1», в особенности композиция «Outer Space» в исполнении Dorian Concept & Tom Chant.

– Электронная музыка – перспективный жанр. Как мне кажется, такую музыку люди будут слушать очень долго. Но будет ли меняться сама музыка как жанр? И готовы ли вы меняться вместе с ней?

– Да, мне кажется электронная музыка - это благодатная почва для экспериментов и это, наверное, одна из главных причин, почему я на данный момент реализуюсь именно в ней. Разумеется, музыка меняется со временем. Это естественный процесс, и моя музыка не исключение.

– Говорят, что на самом-то деле музыканты и творческие люди любят одиночество. А вы? И вообще считаете ли вы себя творческой личностью?

- Вообще-то я семейный человек, и мою жизнь едва ли можно назвать одинокой. Но для человека, создающего что-либо, возможность быть наедине с собой – необходимость. Поэтому когда я работаю над музыкой или нахожусь в дороге, я хочу быть один.

– Как вы относитесь к музыке и развитию в этой сфере в России? Популярен ли ваш жанр?

– Я не слежу за темпами развития тех или иных жанров музыки в России или ещё где-то. Моя задача писать музыку. Ту, которую я слышу внутри. Сейчас на мои концерты приходят люди и это, конечно, меня очень радует и воодушевляет. Пока это так. Что будет дальше, я не знаю.

– Наверное, вас часто спрашивают, почему вы выбрали псевдоним Long Arm?

- Когда я придумывал этот псевдоним, я ничего особенного не вкладывал в него. Просто искал имя для обозначения себя в сфере музыки. Мне просто понравилось как оно звучит. А это для меня важный показатель. И только со временем уже это имя обросло смыслами для меня и, возможно, в чём-то определило мой путь.