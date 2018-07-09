Литва, Латвия и Эстония учреждают совместный фонд культуры Балтийских стран

Министры культуры Литвы, Латвии и Эстонии в воскресенье подписали в Риге соглашение об учреждении Фонда культуры Балтийских государств.
© A.Didžgalvio nuotr.

Фонд будет финансировать программы культурного сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии, а также совместные международные культурные мероприятия, сообщило Министерство культуры. Фонд будет оказывать финансовую поддержку профессиональным проектам в областях архитектуры, визуальных искусств, дизайна, литературы, музыки, сценических искусств, библиотек, музеев и архивов.

Намечается, что каждая из стран ежегодно будет отчислять в фонд по 100 тыс. евро. Приоритет при выделении средств фонда будет предоставляться новым культурным инициативам, поощряющим международный характер культур Балтийских стран - проводимым за пределами Балтийских стран презентациям культуры Балтийского региона, а также международным инициативам в Балтийских странах.

Осуществлять руководство Фондом культуры Балтийских стран поочередно в течение трех лет будут Фонд поддержки культуры Эстонии, Государственный фонд поддержки культуры Латвии и Совет по культуре Литвы.

Как сообщается, министры культуры также подписали соглашение о защите и развитии традиции праздников песни и танца.

Литва, Латвия и Эстония намечают учредить совместный комитет, в состав которого войдет 21 человек. В него каждая из стран будет направлять своих делегатов, представляющих ведомств, которое занимается организацией Праздника песни, Минкульт, Министерство образования и науки, а также национальную комиссию ЮНЕСКО. В комитет также будет делегироваться по три эксперта от каждой страны.

Традиционные праздники песни и танца, которые проводятся в Литве, Латвии и Эстонии раз в несколько лет, включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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