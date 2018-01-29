Совместные проекты будут посвящены столетиям государственных трех стран, сообщил Литовский киноцентр.
Стороны договорились о совместных проектах пропаганды кино на известных европейских кинофестивалях. Это будут совместные программы фильмов, ретроспективы, мероприятия киноиндустрии, посвященные презентации производственного потенциала кино Балтийских стран.
Был учрежден и Приз Балтийских стран, его стоимость 3000 евро. Он в 2018–2020 годах будет вручаться лучшему проекту Триестовского форума кинопроизводства When East Meets West из Балтийского региона.
В этом году первый приз присужден двухсторонней задумке литовки Виргинии Варейките и итальянца Максимильена Дежуа "Буду с тобой".
Литва, Латвия и Эстония подписали договор о сотрудничестве в мае 2015 года на Канском кинофесивале.
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