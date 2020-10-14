Литовскому композитору Латенасу в Петербурге вручили "Балтийскую звезду"

Премия вручается тем, кто внес значительный вклад в укрепление культурных связей между странами Балтии.

В этом году "Балтийской звезды" удостоился литовский композитор Фаустас Латенас. На церемонии вручения премии композитора также поздравил посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Премия "Балтийская звезда" была учреждена в 2004 году. В разное время ее получали актеры, хореографы, государственные деятели и другие.