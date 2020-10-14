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В Эрмитажном саду в Санкт-Петербурге состоялось традиционное вручение премии за развитие и укрепление гуманитарных и культурных связей между странами Балтии - "Балтийская звезда", пишет petrapilis.ru.
Литовскому композитору Латенасу в Петербурге вручили "Балтийскую звезду"
© Артур Ионаускас

Премия вручается тем, кто внес значительный вклад в укрепление культурных связей между странами Балтии.

В этом году "Балтийской звезды" удостоился литовский композитор Фаустас Латенас. На церемонии вручения премии композитора также поздравил посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас.

Премия "Балтийская звезда" была учреждена в 2004 году. В разное время ее получали актеры, хореографы, государственные деятели и другие.

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