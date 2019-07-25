Именно такие ощущения мастерски переданы в новой творческой работе певицы и автора песен Марии Акелан. Музыкальный клип "Колыбельная" был снят на песню «Надоело» из сольного альбома певицы "Снов бесконечность". Это мини-фильм об уникальной связи матери с дочкой, в котором певица снялась со своей пятилетней дочерью Софией.
Маленькая София как две капли воды похожа на Марию. Это сходство и особую, тонкую грань отношений матери и дочери, запечатлел видеорежиссер Дангирас Аугулис: "Цветущие душистые пионы, звонкие водопады, таинственные тени деревьев, умиротворенно плывущие облака, покрякивающие в пруду утята, чтение сказок в согревающих материнских объятиях, самое вкусное мороженое и первые вместе пройденные жизненные лабиринты, – всю эту радость детства мы передали в клипе".
"Эта песня – колыбельная. Сначала я сочинила музыку на пианино и играла ее дочери, а позже появился и текст", – рассказывает Мария. Съемки видеоклипа проходили в цветущем ботаническом саду Вильнюсского университета. Нежные, романтичные образы матери и дочери создавала визажист Елена Шестакова. Маленькая София отлично справилась со своей ролью. Она с нетерпением ждала своего первого профессионального макияжа и съемок, а также всё утро повторяла стихотворение, которое звучит в начале клипа. Это отрывок из произведения детской писательницы Дайвы Чепаускайте «Чем пахнут мамы». Девочка выучила его в детском саду ко Дню матери.
"Это замечательное стихотворение, оно тронуло мое сердце, – признается Мария. - София уже давно хотела сняться в видеоклипе, это было одним из тысячи её детских желаний. Мне самой тоже этого хотелось и было очень приятно исполнить детскую мечту. Стараниями всей творческой группы мы создали солнечный, добрый мини-фильм. Этот клип по-особенному дорог для меня, точнее говоря, бесценен, потому что в нем показана моя любимая дочь, которая так быстро растет и меняется с каждым днём".
Литовские художники создали мини-фильм о детстве в новом арт-проекте Марии Акелан
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