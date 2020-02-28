Литовская группа "Восток-7" записала песню на японском языке

С помощью студии звукозаписи "Bread&cake", песня "Владивосток" попала в сборник "No more girly" и была выпущена на CD в Японии.

"Когда я впервые услышал песню, то не понял ни слова, но сочетание звучания музыки и слов меня впечатлило", - такой, по словам музыкантов, была первая реакция японского продюсера.

Впоследствии, при более плотном сотрудничестве с Токио Марри, родилась идея записать песню на японском языке. Называется она "Я надеюсь, что пойдёт снег, потому что это прекрасно".

Группа "Восток-7" образовалась в 2011-ом году в Вильнюсе. Основное направление – альтернатива с элементами прогрессивного рока.

В послужном списке коллектива – выступления в различных клубах и участие в фестивалях в стране и за её пределами. В 2015 году композиция "Весна" попала в десятку лучших песен "Русского радио Балтия", заняв шестое место. Годом позже в ротацию были добавлены песни "Ты встречаешь Рождество одна" и "Владивосток".

В 2017 году "Восток-7" завершил работу над альбомом "Одно небо навсегда". Альбом был записан на студии "Biplan studios" и, почти целиком, спродюсирован Сержем Греем. Три песни из этого альбома записал и спродюсировал Александр Луденс (группа Cultor), а в записи одной из песен принял участие вокалист легендарной вильнюсской группы "Спички" Иван Шушкевич.