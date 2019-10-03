Литературную премию ЕС получила литовская писательница

Премия вручена писательнице в среду вечером в Брюсселе. Д. Опольскайте стала четвертой литовской писательницей, удостоенной этой престижной премии, которая была учреждена десять лет назад.
"Пирамиды дней" участвует и в выборах "Книги года" в Литве.
Д. Опольскайте раньше писала для подростков, а книгу для взрослых она издала после 18-тилетнего перерыва. Как сообщает издательство, комиссия, оценивавшая эту книгу новелл, подчеркнула, что это классический малый жанр, в котором автор мастерски развивает действие и взвешивает каждое слово.
Цель литературной премии ЕС – привлечь внимание к литературным талантам во всей Европе, современной европейской литературе и языковому наследию. Лауреаты премии получают денежный приз, их книги переводятся на другие языки, устраиваются их презентации на международных мероприятиях.
Книгой Д. Опольскайте "Пирамиды дней" уже заинтересовались и намерены издать венгерские, хорватские, сербские, македонские и болгарские издатели.
Премия ЕС в области литературы существует с 2009 года. Ее также удостоены Лаура Синтия Черняускайте (2009), Гедра Радвилавичюте (2012) и Ундине Радзявичюте (2015).
В этом году вместе с Д. Опольскайте премии получили еще тринадцать писателей.
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