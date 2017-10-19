Это уже второй год подряд, когда престижная британская премия достается американскому автору.

В интервью Би-би-си Джордж Сондерс рассказал об идее романа "Линкольн в Бардо", о промежуточном мире между жизнью и смертью и о том, что помогло ему дописать роман до конца.

Би-би-си: Как вы считаете, способна ли литература, или культура в целом, разрешить какие-либо разногласия, существующие в современном обществе?

Д.С.: На мой взгляд, литература - это способ мышления, или скорее комплексного мышления. Литература не боится двусмысленных ситуаций и в то же время полагает, что все люди в чем-то похожи друг на друга.

Би-би-си: Иначе говоря, литература дает возможность восприятия разных точек зрения?

Д.С.: Да, литература позволяет смягчать границы между людьми, и казавшиеся непреодолимыми проблемы могут становиться вполне разрешимыми.

Би-би-си: Вы говорите об этом не только как автор, но и как человек, который побеседовал на митингах со сторонниками президента США Дональда Трампа.

Д.С.: Да, я собирал материал. Это был замечательный, необыкновенный и местами приводящий в смятение опыт. Существует три мира: виртуальный мир, мир новостей и реальный. И реальный мир намного более сговорчив, чем мы можем себе представить.

Би-би-си: Давайте поговорим о вашем романе. Повествование начинается в реальном мире и затем переходит в мистическое измерение. Расскажите, чем удивила и вдохновила вас история страданий Линкольна и в чем заключается идея Бардо - промежуточного мира между жизнью и смертью?

Д.С.: История происходит однажды ночью на кладбище. Президент Линкольн, удрученный скорбью по умершему сыну, врывается в склеп и берет безжизненное тело сына на руки. Это событие, кстати, подтверждается историческими данными.

Бардо - это промежуточное состояние, интервал между моментом смерти и тем, что происходит после нее. В католическом вероучении это называется чистилищем. Однако для меня чистилище представлялось таким статичным местом пребывания, где можно просидеть на жесткой скамейке целую вечность.

Я же тут подхожу более гибко. По сути, мы переходим - такими, какие мы есть, - в "режим смерти", в котором всё значительно обостряется.

Би-би-си: Однако поражает не только голос сына Линкольна, который мы слышим, но и десятки других голосов. Там ведь их 166, да?

Д.С.: Да, по роману была выпущена аудиокнига, поэтому нам известно точное число голосов.

Би-би-си: Роман написан в форме коротких диалогов. Не показалось ли вам, что такой формат может оказаться трудным для восприятия?

Д.С.: Да, у меня было такое опасение. Я испытывал огромное удовольствие от работы над романом, однако, в один момент задумался, поймут ли его люди.

Поэтому, написав примерно треть романа, я решил показать его своей супруге. Мы женаты 30 лет, и я доверяю ее мнению. Жена ответила мне короткой запиской, в которой говорилось, что роман интересно читать и мне следует продолжать в том же духе.

Би-би-си: И это было очень своевременно, ведь в определенный момент вы потеряли веру в роман?

Д.С.: Да, около трех месяцев я просто наслаждался процессом, а потом задумался: не разговариваю ли я с самим собой? Все эти годы супруга была рядом. Она говорила мне, когда я прав, а когда допускаю ошибку.

Би-би-си: Я читал, что одно время вы даже были на грани нервного срыва?

Д.С.: Да, потому что долгое время ты работаешь в полном уединении, однако наступает момент, когда работу нужно показать миру.

Би-би-си: Получение премии - это огромное достижение, с этим нельзя не согласиться. Однако не менее удивителен и тот факт, что это ваш первый роман, ведь до этого вы писали в основном короткие рассказы и повести.

Д.С.: Да, когда мне было 28 лет, я написал роман, но он был ужасен, и я думаю, что его не стоит принимать в расчет.

Би-би-си: Ваш необычный пример может послужить источником вдохновения для многих людей, которые мечтают писать. Вы пришли из научной среды, стали писателем в достаточно зрелом возрасте, до этого писали преимущественно о технологиях.

Д.С.: Да, я увлекался этим предметом около восьми лет, тогда же вышла моя первая книга о технологиях.

Я преподаю в Сиракузском университете (исследовательский университет США - Би-би-си) и всегда говорю, что интересно и насыщенно прожитая жизнь сама по себе является прекрасным материалом для книги.

Вовсе не обязательно начинать писать в 22 года. Напротив, если вам 80, то, вероятно, вы уже чего-то достигли и вам есть что рассказать.

Би-би-си: Простите за британские стереотипы, но многие здесь говорят: "Вот они, американцы, приезжают в нашу страну и получают наши награды". Это спорное высказывание, поскольку правила выдачи премии изменились, позволив принимать участие писателям из разных стран, и вы уже второй американец подряд, одерживающий победу. Стоит ли нам бить тревогу?

Д.С.:Когда ты начинаешь писать, все, что находится на поверхности, теряет смысл. Становится неважно, американец ты или нет. Что действительно важно - это глубинная связь с читателем, которая не имеет ничего общего с внешними обстоятельствами.

Би-би-си: Огромное количество людей уже сейчас выстраиваются в очередь за вашей книгой. Вероятно, они захотят узнать о сюжете следующей. О чем она будет?

Д.С.: Мне бы тоже хотелось узнать об этом!

Би-би-си: Быть может, ваша супруга знает?

Д.С.: Да, я обязательно спрошу ее об этом, когда вернусь домой!