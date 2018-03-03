За свою творческую жизнь Лариса Рубальская написала стихи для более чем 600 песен, которые знают и любят во многих странах, тем более, что исполняют их самые известные артисты: Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Алсу, Татьяна Овсеенко, Александр Малинин и многие другие. Песни на стихи Ларисы Рубальской становятся шлягерами и приносят популярность их исполнителям.

- По вашим наблюдениям, как эстрадная песня менялась во времени в последние 30-50 лет и не находимся ли мы в данный момент на ее "похоронах"?

- Сейчас появилось очень много песенных авторов. Назвать их поэтами не решаюсь, но у них современный взгляд на мир, на происходящее. По моему мнению, у всех один недостаток - они сами не читают хорошую поэзию. Поэтому страдают рифмы, отсутствуют образы. Не могу назвать какое-то имя, чьи песни переживут десятилетие.

Никаких "похорон" песни нет и быть не может. Да, она видоизменилась. Но часто поддержка нехитрых слов хорошей мелодией делает песни любимыми. Еще недавно популярные песни стали старомодными, но, несмотря на это, "Радио Рэтро" - один из самых рейтинговых каналов.

- Какие Вы сами песни слушаете "для души"?

- Я сейчас не очень увлечена слушанием песен, для души слушаю вальсы - из "Метели", "Маскарада" и другие.

- Всегда была популярна ваша песня "Доченька", которую исполняет Алла Пугачева. Как она создавалась?

-История песни "Доченька" очень простая. Однажды Вячеслав Добрынин сказал при мне фразу "Какая ты смешная". Эта фраза как-то зацепилась за мое сознание и получилась песня со словами "Какая ты смешная, любимая моя". Композитор Андрей Савченко написал музыку и от дал песню Киркорову. А Филипп изменил одно слово и передал Пугачевой. Так родилась "Доченька".

- Связывает ли вас что-то с Литвой? ? Есть ли у вас песни, посвященные Балтике?

-Много лет назад я каждое лето ездила отдыхать в Игналину. В этом прекрасном месте мы ставили палатки и жили с друзьями целый месяц. Очень люблю Литву. Красиво и вкусно. Давно там не была. Очень жду встречи с Вильнюсом.

- Отличается ли песенная поэзия от высокой поэзии? Согласны ли вы, например, с мнением, что Владимир Высоцкий был отличным бардом, но средним поэтом?

-Хорошие песенные стихи могут сравниваться с настоящей поэзией. Просто у песенного жанра свои законы и правила. Я считаю Владимира Высоцкого настоящим поэтом, чьи песни пережили десятилетия и будут жить дальше, не теряя актуальности.

- Что ждет зрителей на вашем творческом вечере в Вильнюсе?

- На моем творческом вечере в Вильнюсе я постараюсь зарядить зрителей радостью и надеждой. А как я это сделаю - мой секрет.