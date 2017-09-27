Кшиштоф Занусси представил в России автобиографический фильм "Галоп"

Кшиштоф Занусси открыл фестиваль польского кино в Новосибирске премьерой своего фильма.
Krzysztofas Zanussis
© DELFI / Karolina Pansevič

Картина "Галоп" была снята 21 год назад, но в России демонстрируется впервые. По словам режиссера, этот фильм является его автобиографией. История маленького Хуберта - отражение детства Кшиштофа Занусси.

"Мой отец по происхождению итальянец, он имел такой вулканичный темперамент, в отличие от меня. И поэтому, он часто высказывался, когда не надо было чего-то говорить", - рассказал режиссер Кшиштоф Занусси.

В фильме детально воссозданы детские воспоминания режиссера - реальные истории из жизни маленького Кшиштофа, с его страхами, победами и неудачами. Отношения с эксцентричной родственницей и страсть к верховой езде - сквозные темы.

Всего в программе фестиваля - 6 картин. Все они - о внутренней свободе. Так например, последняя лента еще одного знаменитого польского режиссера Анджея Вайды - "Послеобразы". Она рассказывает историю художника-авангардиста, бывшего офицера русской армии, не нашедшего общего языка с новым политическим строем.

Канал "Культура"
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