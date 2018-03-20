В интервью порталу Ruposters музыкант призвал всех обратить внимание на тот факт, что соотечественники "в последние годы стали гораздо истеричнее" из-за того, что ежедневно происходит в эфире государственных телеканалов. Чтобы в этом убедиться, он предложил просто "включить телевизор и посмотреть, как там визжат ведущие, влияющие на умы и настроения публики".

Кроме того, по мнению Кортнева, на плохое настроение россиян влияет и национальная экономика.

"Кардинальная разница в том, что в Америке развивается экономика, а в нашей стране стагнирует. Настроение у общества поэтому разное: там люди живут и работают на благополучие страны и семьи, а мы работаем на то, чтобы противостоять санкциям, угрозам", - сказал музыкант, отметив, что "веселым не будешь, когда работаешь не на свой карман, а на военно-промышленный комплекс".

"Американцы, конечно, гораздо спокойнее и благополучнее, потому что гораздо богаче. И они не волнуются за свое будущее, как волнуются россияне", - сказал Кортнев, отметив, что разница между россиянами и американцами "была, есть и будет всегда".

"В Америке живут сытые, уверенные в себе люди. В России живут люди, которые надеются на что-то хорошее в будущем, а некоторые уже и не надеются. Я вот не просто надеюсь, я уверен, что все будет хорошо. Но мы до этого не доживем..." - подытожил музыкант.