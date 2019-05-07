"Королевский национальный балет Грузии" под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет. Свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира рукоплескали танцорам, поражающим воображение зрителей великолепной техникой исполнения, неподражаемым артистизмом, куражом и безудержной экспрессией, свойственной только грузинским танцам.

Артисты Театра непрерывно собирают и изучают аутентичные национальные танцы, ищут новые современные хореографические решения, предлагая сценические миниатюры, новеллы и целые представления, иллюстрирующие прошлое и настоящее грузинского народа.

Новая хореографическая программа "Огонь Грузии" — яркое, красочное, лиричное шоу, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца, гармонично сочетающий в себе ювелирно отточенные движения, стиль, элегантность и эмоциональность грузин.

Особенностью программы является то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: "Огонь Грузии" — это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это, в сочетании с живописными костюмами и декорациями, приковывает внимание зрителя и не дает перевести дыхание и оторвать взгляд от действа, происходящего на сцене с момента открытия занавеса до финального выхода артистов.

"Королевский национальный балет Грузии" гастролировал почти во всех странах мира. С 1990 года по сегодняшний день Театр выступал в Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Греции, Индии, США, Испании, Египте, Франции, Японии, десять раз в Италии, Англии, Новой Зеландии, Австралии, Турции, Израиле и других странах.

На основе традиционных грузинских танцев талантливые артисты Театра под руководством хореографа Гелы Поцхишвили создают новые произведения современной национальной хореографии. Коллектив уверен, что благодаря сочетанию многовековых танцевальных традиций и современного подхода, грузинский танец займет должное место в мировом хореографическом искусстве.

Концерты состоятся:

11 мая. Паланга. Концертный зал.

14 мая. Каунас. Большой зал Университета Витаутаса Великого.

17 мая. Вильнюс. Концертный зал Compensa.