Конкурс "Наследники традиций": рекордное количество участников

В этом году зарегистрировано рекордное количество участников, среди которых детские и молодёжные фольклорные коллективы, солисты, семейные ансамбли, оркестры и ансамбли народных инструментов, хореографические коллективы.
Забота о подлинности воспроизведения народных традиций – задача, которую ставят организаторы конкурса перед его участниками.
Цель мероприятия – не только поощрять интерес и уважение детей и молодёжи к народному наследию, воспитывать их толерантное отношение к культуре разных народов, вовлекать в процесс популяризации традиционного искусства, активизировать деятельность исполнителей фольклорного жанра, поощрять творческий рост фольклорных и самодеятельных ансамблей и солистов, но также оказать помощь учреждениям самоуправлений рационально и объективно использовать средства, поддерживая коллективы и их руководителей, в зависимости от художественного уровня.
Главными организаторами конкурса традиционно выступают Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы и Школа славянской традиционной музыки, а основными партнерами – Министерство культуры Литовской Республики, Совет по культуре Литвы, Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и Самоуправление города Вильнюса.
По традиции лауреаты конкурса в номинации «фольклор» получают приглашение на участие в международном фестивале «Покровские колокола», а также в детско-юношеской фольклорной ассамблее, которые почти два десятилетия проходят в столице Литвы. Кроме того, лучшие коллективы национальных общин из числа лауреатов конкурса смогут принять участие и в Празднике песни к 100-летию восстановления независимости Литвы "VARDAN TOS...".
Список победителей будет опубликован в конце апреля. Вход свободный.
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