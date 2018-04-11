Конкурс "Наследники традиций": рекордное количество участников

Конкурс, стартовавший в Висагинасе, 13 апреля в 16 часов продолжится в Клайпеде, в Центре народных культур, а завершится 21 апреля в 12 часов в Вильнюсе, в костёле св. Екатерины.
© Organizatorių archyvas

В этом году зарегистрировано рекордное количество участников, среди которых детские и молодёжные фольклорные коллективы, солисты, семейные ансамбли, оркестры и ансамбли народных инструментов, хореографические коллективы.

Забота о подлинности воспроизведения народных традиций – задача, которую ставят организаторы конкурса перед его участниками.

Цель мероприятия – не только поощрять интерес и уважение детей и молодёжи к народному наследию, воспитывать их толерантное отношение к культуре разных народов, вовлекать в процесс популяризации традиционного искусства, активизировать деятельность исполнителей фольклорного жанра, поощрять творческий рост фольклорных и самодеятельных ансамблей и солистов, но также оказать помощь учреждениям самоуправлений рационально и объективно использовать средства, поддерживая коллективы и их руководителей, в зависимости от художественного уровня.

Главными организаторами конкурса традиционно выступают Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы и Школа славянской традиционной музыки, а основными партнерами – Министерство культуры Литовской Республики, Совет по культуре Литвы, Департамент национальных меньшинств при Правительстве Литовской Республики и Самоуправление города Вильнюса.

По традиции лауреаты конкурса в номинации «фольклор» получают приглашение на участие в международном фестивале «Покровские колокола», а также в детско-юношеской фольклорной ассамблее, которые почти два десятилетия проходят в столице Литвы. Кроме того, лучшие коллективы национальных общин из числа лауреатов конкурса смогут принять участие и в Празднике песни к 100-летию восстановления независимости Литвы "VARDAN TOS...".

Список победителей будет опубликован в конце апреля. Вход свободный.

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