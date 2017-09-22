Коллективы из девяти стран – участники международного фестиваля "Покровские колокола"

Фестиваль, получивший название в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, уже многие годы с успехом выполняет красивую и важную миссию – взращивает и укрепляет культурные связи между людьми и государствами.

«Покровские колокола» широко известны не только в Литве, но и за рубежом. Однажды побывав на фестивале, коллективы вновь и вновь хотят вернуться в Литву, а жители и гости столицы ждут осени, чтобы вновь окунуться в атмосферу праздника, который ежегодно дарят бессменные организаторы фестиваля – Центр фольклора и этнографии национальных меньшинств Литвы, Школа славянской традиционной музыки, Вильнюсский центр русского фольклора.

Участники фестиваля 2017 года - лучшие фольклорные коллективы и солисты из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Польши, России, Словакии, Украины, Эстонии, а также многонациональной Литвы. Стать участником грандиозного многодневного фольклорного праздника не так просто: коллективы отбирает международное жюри, в котором работают известные фольклористы. Детские и молодёжные коллективы также участвуют в предварительном конкурсе.

И это не удивительно: организаторы фестиваля ставят перед участниками высокую планку профессионализма, приглашают только настоящих носителей традиций, аутентичные коллективы. Это не только принципиальный подход мастеров своего дела, такие требования продиктованы стремлением представить публике лучшие образцы народного искусства.

Выступления артистов проходят на самых престижных сценах: в Литовской национальной филармонии, Костёле Св. Котрины, Вильнюсской Ратуше, Костеле Св. Иоаннов, православных и католических храмах, музеях. «Всё это нематериальное наследие важно передать обществу, которое должно понимать ответственность за всё, что происходит в мире. Язык культуры – самый понимаемый из всех языков, поэтому миссия культуры – сделать мир добрее», - говорит организатор и автор идеи фестиваля Ирена Захарова.

Еще одна отличительная черта фестиваля – это то, что «Покровские колокола» - единственный фестиваль в странах Балтии, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music. Эту идею поддерживает Министерство культуры Литвы, Совет культыры Литвы.

Поставив перед собой цель - расширить круги любителей и почитателей народных традиций, сделать фольклор доступным и понятным молодому поколению, организаторы фестиваля выбрали путь сближения духовных ценностей старины с музыкальным языком современности. Так, благодаря «Покровским колоколам», начиная с 2009 года, одно за другим родились произведения: «Старая вера» и «Женская песнь» Линаса Римши, «Этносфера – новое дыхание традиций» Андрея Дойникова, «Народная рапсодия» Гядиминаса Римкуса Римкявичуса, «Из этого города» Йонаса Юркунаса, “Сага о жизни” Альгирдаса Мартинайтиса.

Все премьеры с огромным успехом прошли в Литовской национальной филармонии, а также с огромным успехом были представлены и в других концертных залах Литвы и зарубежья, в том числе и на государственных праздниках. Постоянными партнёрами - исполнителями премьер стали Литовский камерный оркестр, группа перкуссионистов «Hand voices», вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Аринушка» и многие известные музыканты Литвы и других стран.

Во время открытия нынешнего фестиваля 11 октября в 19 часов в Литовской национальной филармонии состоится мировая премьера произведения литовского композитора Зиты Бружайте «Коллажи». Во второй части концерта зрители познакомятся с гостями фестиваля из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Эстонии.