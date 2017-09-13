"Фильм "Матильда" подвергается критике - причем не столь важно, справедливой или нет - со стороны людей, которые фильм даже не видели. Некоторые из этих людей ведут себя, очевидно, за пределами правовой зоны. Отказывать в прокате фильму означает идти подобным людям навстречу, означает создание прецедента самоцензуры. А в Российской Федерации цензура запрещена законом. Это решение сетей "Формула кино" и "Синема парк" ставит под угрозу судьбу множества ярких фильмов, которые в силу содержательных особенностей могут быть в будущем неоднозначно восприняты какой-либо частью аудитории. В истории российского кинопроката это происходит впервые", - сказал продюсер Александр Роднянский.

"Это, конечно, тяжелый бред, но я надеюсь, что пока это частный случай. Я согласен, что это может повториться (и в будущем), если государство не проявит себя так, как оно умеет. <...> Оно обязано вмешиваться в такие ситуации, потому что обеспечение безопасности граждан - одна из основных его обязанностей. Это совершенно конкретная уголовная угроза. Но этого пока не происходит", - заявил продюсер Сергей Сельянов.

Режиссер Павел Лунгин сказал: "Я считаю, это трагический день для нашей культурной общественной жизни, потому что впервые цензура снизу, от толпы идущая, заставила отступить крупные организации. <...> Будем надеяться, конечно, что этим все ограничится. Всегда человеку хочется надеяться на лучшее. Но если мы тут уступим, то тогда уже этот путь будет открыт. Тогда можно будет запрещать все".

Режиссер и сценарист Роман Волобуев: "Про то, что рынок у нас регулируется политикой, знают даже пятиклассники. История с "Матильдой" показывает только, что регулируется он хаотически. <...> У нас вполне возможно снять притчу про то, как плохо дышится в России в целом, но до сих пор нет фильма про Беслан или гибель "Курска". По ситуации с "Матильдой", впрочем, видно, что этот зверь - не левиафан, а скорее Змей-горыныч и немножко шизофреник: одна голова была не против мелодрамы про красивого царя, другая вцепилась в него зубами и не отпускает.

"Цензура снизу" - красивое выражение, но немножко смешно им пользоваться, когда инициатором истории является зампред силового комитета Госдумы. И если кому-то кажется, что девушка Поклонская сейчас превратится в Савонаролу и обратит народный гнев на Никиту Михалкова, Первый канал или еще куда-нибудь - это слишком кинематографический сюжет, что-то из 6-го сезона "Игры престолов". Мне кажется, ее как любой неуправляемый элемент, сейчас быстро куда-нибудь спрячут".

Актриса Мария Шалаева: "Это имеет отношение не только к Алексею Ефимовичу. Это имеет отношение ко всем нам, потому что завтра я снимусь в каком-то фильме, им не понравится, как я трактовала какую-то там принцессу, королеву или какого-то еще деятеля. И что? Мне подожгут дом, что ли?"

Режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, который уже посмотрел фильм, считает решение киносети отказаться от показа "Матильды" "глупостью. "Это глупость", - сказал он. По его словам, "у них это пройдет, и первые тысячи зрителей, которые посмотрят фильм, увидят, что ничего там такого нет". Его коллега, депутат Поклонская, считает Говорухин, "из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб", передает "Интерфакс".