Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе – это мероприятие, знаменующее приход весны и привлекающее тысячи посетителей. Это самая большая ярмарка изделий ручной работы, созданных литовскими мастерами, которая проводится в Вильнюсе.

Еще первой половине XVII-ого века, после объявления королевича Казимира Святым, в Вильнюсе началось строительство иезуитского костёла Св. Казимира — первого в городе святилища в стиле барокко. А в день смерти святого, 4 марта, начали отмечать день Св. Казимира. Каждый год в честь святого, после мессы, организовывали большую ярмарку ремесленников и земледельцев.

У ярмарки Казюкаса особый дух, здесь важнее всего традиция и аутентичность, так как ярмарка Казюкаса не только самое большое, но и старейшее мероприятие такого характера, которое проводится в Вильнюсе.

ТОП-5 сувениров, которые необходимо приобрести на ярмарке Казюкаса:

1. Верба

Конечно, сувенир номер один – это верба. Этот неотъемлемый сувенир ярмарки Казюкаса, который прекрасно символизирует начало весны в Литве. Кроме того, как и баранка Казюкаса, многоцветная верба является одним из самых популярных товаров, которые приобретают на ярмарке в качестве сувенира.

2. Сувениры, изготовленные из дерева

Классика ярмарки Казюкаса – это ложка, лопатка или другие кухонные принадлежности, вырезанные из дерева. Огромный выбор этих изделий позволяет найти самые интересные и качественные варианты.

3. Керамические изделия

Купите что-нибудь из предлагаемого огромного количества керамики: художественную миску, кувшин, серьги или свистульку для того, чтобы позвать весну. Нигде в другом месте нельзя найти такого количества предложений, а если Вы упустите что-то красивое, то придётся ждать ярмарку Казюкаса в следующем году.

4. Плетеные изделия

Ярмарка Казюкаса славится плетёными из лозы корзинами и другими изделиями. На ярмарке Вы можете найти корзины различных размеров, форм, стилей, которые Вы позднее сможете использовать для того, чтобы сложить другие приобретённые на ярмарке Казюкаса товары и сувениры!

5. Помощь другим

Лучший сувенир – это помощь тем, кому она нужна больше всего. Ярмарка Казюкаса должна быть преисполнена добротой, а не только товарами и предметами. Здесь у Вас всегда есть возможность поддержать, пожертвовать или иным образом поучаствовать в кампаниях и поддержать деятельность организаций, стремящихся к достижению важных целей.