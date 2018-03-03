Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе – это мероприятие, знаменующее приход весны и привлекающее тысячи посетителей. Это самая большая ярмарка изделий ручной работы, созданных литовскими мастерами, которая проводится в Вильнюсе.
Еще первой половине XVII-ого века, после объявления королевича Казимира Святым, в Вильнюсе началось строительство иезуитского костёла Св. Казимира — первого в городе святилища в стиле барокко. А в день смерти святого, 4 марта, начали отмечать день Св. Казимира. Каждый год в честь святого, после мессы, организовывали большую ярмарку ремесленников и земледельцев.
У ярмарки Казюкаса особый дух, здесь важнее всего традиция и аутентичность, так как ярмарка Казюкаса не только самое большое, но и старейшее мероприятие такого характера, которое проводится в Вильнюсе.
ТОП-5 сувениров, которые необходимо приобрести на ярмарке Казюкаса:
1. Верба
Конечно, сувенир номер один – это верба. Этот неотъемлемый сувенир ярмарки Казюкаса, который прекрасно символизирует начало весны в Литве. Кроме того, как и баранка Казюкаса, многоцветная верба является одним из самых популярных товаров, которые приобретают на ярмарке в качестве сувенира.
2. Сувениры, изготовленные из дерева
Классика ярмарки Казюкаса – это ложка, лопатка или другие кухонные принадлежности, вырезанные из дерева. Огромный выбор этих изделий позволяет найти самые интересные и качественные варианты.
3. Керамические изделия
Купите что-нибудь из предлагаемого огромного количества керамики: художественную миску, кувшин, серьги или свистульку для того, чтобы позвать весну. Нигде в другом месте нельзя найти такого количества предложений, а если Вы упустите что-то красивое, то придётся ждать ярмарку Казюкаса в следующем году.
4. Плетеные изделия
Ярмарка Казюкаса славится плетёными из лозы корзинами и другими изделиями. На ярмарке Вы можете найти корзины различных размеров, форм, стилей, которые Вы позднее сможете использовать для того, чтобы сложить другие приобретённые на ярмарке Казюкаса товары и сувениры!
5. Помощь другим
Лучший сувенир – это помощь тем, кому она нужна больше всего. Ярмарка Казюкаса должна быть преисполнена добротой, а не только товарами и предметами. Здесь у Вас всегда есть возможность поддержать, пожертвовать или иным образом поучаствовать в кампаниях и поддержать деятельность организаций, стремящихся к достижению важных целей.
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