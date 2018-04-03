Каролина Лындо из Пабраде продолжает лидировать в шоу ″BRAVO!″

В воскресенье на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва), LTV 7 (Латвия) вышел второй эпизод основного конкурса музыкального шоу ″BRAVO!″, в котором принимают участие певцы из стран Балтии в возрасте 10-17 лет, прошедшие жёсткий кастинговый отбор.
© Organizatorių nuotr.

Участники должны были выйти на сцену с коллективом ″Baraka″ и исполнить кавер-версии известных песен в стиле фьюжн, музыкальном жанре, соединяющем такие несочетаемые направления как джаз, хип-хоп, поп, регги, фанк и другие.

Представительница Литвы Каролина Лындо вновь заслужила высшие оценки жюри (40 баллов из 40) и продолжает делить лидерство в конкурсе с представительницей Эстонии Аликой Миловой. У обеих участниц в общем зачете 80 баллов за два тура.

Статьи по теме:
Третьим финалистом шоу BRAVO! от Литвы стала София Василевските
В Литве ни один участник не попал в финал ″BRAVO!″  (1)

— Такое ощущение, что вышел профессионал, — признается участник ″Евровидения-2009″, член жюри ″BRAVO!″ Саша Сонг. — Певица, которая выходит на сцену много лет и знает, как подать песню правильно. Я думаю, Каролина Лындо — это тот человек в этом конкурсе, на которого должны равняться, и должны бояться.

15-летняя Каролина Лындо из Пабраде — одна из трёх представительниц Литвы в шоу ″BRAVO!″. Помимо неё Литву в основном конкурсе представляют София Василевските (5-е место, 75 баллов) и Габриэла Ждановичюте (6-е место, 73 баллов).

Смотрите ″BRAVO!″ в воскресенье на телеканалах LRT Kultura (Литва) - в 18:45, LTV 7 (Латвия) - в 20:00, ETV+ (Эстония) - в 20:30.

Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

Каролина Лындо из Пабраде продолжает лидировать в шоу ″BRAVO!″

В воскресенье на телеканалах ETV+ ( Эстония ), LRT Kultura...

Умер худрук "Театра.doc" Михаил Угаров (1)

Художественный руководитель "Театр.doc" Михаил Угаров...

Топ-5 пасхальных атрибутов Вильнюса (3)

Пасха, которая в этом году отмечается 1-2 апреля, –...

Олега Анофриева похоронили на Аксиньинском кладбище

Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен...

"Золотой крест" в Литве получил спектакль "Медведь" Тварковского

На состоявшейся во вторник в Каунасе церемонии...

TOP новостей

Глава Norfos mažmenа: если хотим процветания Литвы, цены должны расти быстрее (109)

Глава и владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис...

Прогноз на апрель: когда придет настоящая весна

Начало весны в Литве в этом году непростое. Если в...

Из-за холодного марта счета за отопление больше обычных (1)

В марте этого года средняя температура в Вильнюсе...

Драма в семье депутата Сейма Литвы: муж задержан по обвинению в насилии (21)

3 апреля в полицию обратилась депутат Сейма Литвы...

Жителям Литвы уже вернули 5,5 млн. евро переплаченных налогов (1)

До 3 апреля 34 000 жителей Литвы уже получили...