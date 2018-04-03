Каролина Лындо из Пабраде продолжает лидировать в шоу ″BRAVO!″

Участники должны были выйти на сцену с коллективом ″Baraka″ и исполнить кавер-версии известных песен в стиле фьюжн, музыкальном жанре, соединяющем такие несочетаемые направления как джаз, хип-хоп, поп, регги, фанк и другие.

Представительница Литвы Каролина Лындо вновь заслужила высшие оценки жюри (40 баллов из 40) и продолжает делить лидерство в конкурсе с представительницей Эстонии Аликой Миловой. У обеих участниц в общем зачете 80 баллов за два тура.

— Такое ощущение, что вышел профессионал, — признается участник ″Евровидения-2009″, член жюри ″BRAVO!″ Саша Сонг. — Певица, которая выходит на сцену много лет и знает, как подать песню правильно. Я думаю, Каролина Лындо — это тот человек в этом конкурсе, на которого должны равняться, и должны бояться.

15-летняя Каролина Лындо из Пабраде — одна из трёх представительниц Литвы в шоу ″BRAVO!″. Помимо неё Литву в основном конкурсе представляют София Василевските (5-е место, 75 баллов) и Габриэла Ждановичюте (6-е место, 73 баллов).

Смотрите ″BRAVO!″ в воскресенье на телеканалах LRT Kultura (Литва) - в 18:45, LTV 7 (Латвия) - в 20:00, ETV+ (Эстония) - в 20:30.

Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.