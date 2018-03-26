В первый съёмочный день участники должны были выйти на сцену с коллективом ″Бенд Софии Рубиной″ и исполнить джазовые версии известных песен.

Максимальные оценки жюри — 40 баллов — заслужили три участницы: Каролина Лындо из Литвы за исполнение ″Billie Jean″ Майкла Джексона, Алика Милова из Эстонии за ″Yesterday″ группы ″Битлз″ и Катерина Сретенска из Латвии за ″Show Must Go On″ Фредди Меркьюри.

— Когда мне прислали джазовую аранжировку, я чуть-чуть расстроилась, — признавалась во время подготовки к шоу Каролина. — Просто не знала, как себя проявить в этой песне. Я выложилась на 100%, чтобы передать энергетику песни.

— Это было зажигательно, Каролина знает, что делает на сцене, она очень уверена в себе, — не скрывает своего восхищения от услышанной композиции финалистка ″Евровидения″, член жюри ″BRAVO!″ Эвелина Сашенко. — Я только хочу ей посоветовать, что с голосом надо быть осторожнее, не надо за одну программу показывать все свои возможности.

15-летняя Каролина Лындо из Пабраде — одна из трёх представителей Литвы в шоу ″BRAVO!″. Помимо неё Литву в основном конкурсе представляют София Василевските (6-е место, 36 баллов) и Габриэла Ждановичюте (4-е место, 39 баллов).

Смотрите ″BRAVO!″ в воскресенье на телеканалах LRT Kultura (Литва) - в 18:45, LTV 7 (Латвия) - в 20:00, ETV+ (Эстония) - в 20:30.

Для справки: В шоу ″BRAVO!″ принимают участие вокалисты в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве.

Программа создана ForestBird production и Media Resources production по заказу телеканала ETV+. Главный редактор ETV+ Дарья Саар, генеральный продюсер Михаил Вальтфогель, продюсер Ольга Харчук.

Официальный сайт: bravo2018.tv

Полная запись четвертой серии ″BRAVO!″