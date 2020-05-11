Организаторы Каннского кинофестиваля отказались от идеи попытаться провести его как в физическом, так и в виртуальном виде в 2020 году. Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию Variety представитель фестиваля.
По его словам, организация физического фестиваля на данный момент в условиях пандемии коронавируса представляется "сложной", поэтому уже в начале июня организаторы сообщат о судьбе фильмов из программы фестиваля.
Фестиваль, по словам его представителя, выбрал стратегию "перераспределения" фильмов по осенним фестивалям, включая Венецианский, а часть программы покажут в кинотеатрах. Официального заявления Каннского фестиваля в соцсетях пока нет.
Изначально Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. В марте его организаторы заявили о планах провести его в июне. Однако эти планы перечеркнуло продление режима чрезвычайной ситуации во Франции как минимум до 10 июля.
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