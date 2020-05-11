aA
Каннский фестиваль в этом году не состоится. Ни в реальном, ни в виртуальном виде. Фильмы из его программы можно будет увидеть на осенних кинофестивалях.
Kanų kino festivalis
Kanų kino festivalis
© Scanpix

Организаторы Каннского кинофестиваля отказались от идеи попытаться провести его как в физическом, так и в виртуальном виде в 2020 году. Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью изданию Variety представитель фестиваля.

По его словам, организация физического фестиваля на данный момент в условиях пандемии коронавируса представляется "сложной", поэтому уже в начале июня организаторы сообщат о судьбе фильмов из программы фестиваля.

Статьи по теме:
В Каннах открылся Международный кинофестиваль: от России - фильм о Цое  (1)
ФОТО: Лена Ленина пришла на Каннский фестиваль с золотой боеголовкой

Фестиваль, по словам его представителя, выбрал стратегию "перераспределения" фильмов по осенним фестивалям, включая Венецианский, а часть программы покажут в кинотеатрах. Официального заявления Каннского фестиваля в соцсетях пока нет.

Изначально Каннский фестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. В марте его организаторы заявили о планах провести его в июне. Однако эти планы перечеркнуло продление режима чрезвычайной ситуации во Франции как минимум до 10 июля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Namuose siūtos veido kaukės

Представитель правительства: картина пугает, люди носят маски неправильно (8)

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в...

В Литве - еще один привозной случай коронавируса  заболел ребенок из Москвы

11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...

Экономист: выплаты безработным должны составлять не 200, а 257 евро (21)

После того как в минувший четверг парламент Литвы...

Опрос: почти половина жителей Литвы указала, что их доходы во время карантина уменьшились (4)

46% жителей Литвы сказали, что их доходы с началом...

Предприниматель: если мы не будем создавать рабочие места, появится армия безработных (15)

Предприниматель, глава строительной компании Hanner...

|Maža didelių žinių kaina