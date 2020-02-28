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Вильнюсская группа "Восток-7" образовалась в 2011 году. В 2015 композиция "Весна" попала в десятку лучших песен "Русского радио Балтия", заняв 6-е место. Годом позже в ротацию были добавлены песни "Ты встречаешь Рождество одна" и "Владивосток".
Совсем недавно группа порадовала слушателей необычной новинкой - записала песню на японском языке. Текст композиции написал японский продюсер и издатель Токио Марри (Tokyo Marry), который заметил этот коллектив на платформе Soundcloud.
В студии Delfi - солист вильнюсской группы "Восток-7" Александр Купряхин: о создании группы, творческом пути и литовской музыке.
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