Совсем недавно группа порадовала слушателей необычной новинкой - записала песню на японском языке. Текст композиции написал японский продюсер и издатель Токио Марри (Tokyo Marry), который заметил этот коллектив на платформе Soundcloud.

В студии Delfi - солист вильнюсской группы "Восток-7" Александр Купряхин: о создании группы, творческом пути и литовской музыке.