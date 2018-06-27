Об этом вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис заявил после встречи с представителями литовской общины Польши.
"Такое предложение совершенно рационально, наш консул работает в этом направлении, идет общение с местными властями в Сувалках о предоставлении помещения", - сказал Д. Матулёнис BNS.
"Мы стараемся по возможности посредничать, чтобы идея воплотилась", - добавил он.
По словам вице-канцлера, сейчас очевидна потребность в том, чтобы в Сувалках появился литовский детский сад, а потребность школы еще нужно оценить.
Если такой центр появится, его смогут поддержать и литовские министерства культуры, образования, МИД, сказал заместитель канцлера.
Председатель Литовской общины Польши Йоланта Малинаускайте-Векторене в интервью газете Lietuvos zinios сообщила, что в последнее время в Сувалки переселяются многие литовские семьи из Пуньска и Сейн.
В XIX веки Сувалки были важным центром литовской культуры, но тысячи литовцев были высланы из городка в годы Второй мировой войны.
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