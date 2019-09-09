Йонас Вайткус о Маяковском: он сам считал себя "перееханным временем"

По мнению Й. Вайткуса, поэт В. Маяковский, которого называют глашатаем революции, выделяется исключительной смелоcmью, внутренней свободой, верностью своим идеям. «Это, может быть, и удивляет, но дольно много мною встреченных людей, в том числе и литовцев, любят поэзию Маяковского, со школьной скамьи они запомнили его хрестоматийные строки, а грани трагической судьбы и творчества подстегивают вникать в отношения творца и идеологической системы во временнóй перспективе», - говорит главный режиссер РДТЛ Йонас Вайткус.

Вы решились представить на сцене Русского драматического театра Литвы В. Маяковского, как бы подзабытого революционного поэта, отношение к которому неоднозначно, и его эпоху. Что побудило вас выбрать этого автора?

В нашем театре этот выбор был встречен с одобрением, некоторые актеры младшего поколения меня даже благодарили за то, что будет поставлен спектакль по Маяковскому, он до сих пор любимый поэт. Исключительный и по своей идеологии, и в смысле личности, и контраста своей жизни и творчества. И его трагический исход интригует, и то, как он оценивал свою роль в революции, которой отдал многое, но все же был предан ближайшими соратниками.

Я думаю, что тема Маяковского – чертовски актуальна со всеми своими «грыжами» и превратностями, политическими ходами нынешнего времени, лицемерием, перебежками из партии в партию, идеологическим непостоянством, утерей партийной линии.

Я уже долго живу и вижу, что люди не меняются и спустя сто лет. Может быть, только теперь они стали как мусорные ящики – принимают всякий в них бросаемый мусор, важно лишь, чтобы от этого получить пользу. И понимаю, что такова природа человека, если он не включает своего внутреннего цензора, внутреннего прокурора, внутреннего судью – Совесть. Если получается на нее наступить, переступить и заглушить, не обращая внимания на ее голос во время каких-то испытаний, болезней и в снах. Мне так кажется.

Все темы того времени, актуальные и для нас, звучат в творчестве Маяковского, как услышим в спектакле, «все это я писал о вас, бедных крысах». Первую его пьесу «Трагедия. Владимир Маяковский» я взял за основу инсценировки, но будут и фрагменты из поэм, стихов, выступлений поэта перед публикой и протокол его последнего концерта в Киеве, посвященного 20-летию творческого пути.

© Фото организаторов







Самой яркой темой спектакля будет взаимное недопонимание, даже противостояние творца и общества?

Здесь противостояние творца не с обществом, а с той запуганной, системою легко управляемой частью общества. Если творец не соответствует господствующей идеологии, то во все времена на него натравливают неких людей, нанятых, купленных, и они выполняют задание безоглядно, без угрызений совести, с целью уничтожить, скомпрометировать, поломать или хотя бы отравить ему жизнь.



Но история Маяковского исключительна тем, что он считал себя апостолом революции, и свою поэму назвал «Тринадцатый апостол», и только когда ему пригрозили каторгой, он согласился с «товарищами редакторами» и дал другое название – «Облако в штанах», хотя в самой поэме ничего не поменял. Это – провоцирующее название, его мы и оставили в названии спектакля.

Для меня Маяковский – очень трагическая фигура, несомненный талант, до конца остававшийся самим собой, обладавший абсолютной внутренней свободой в атмосфере страха и приспособленчества. Если он чему-то и поклонялся, то только по собственной воле, а не под чью-то дудку. Да, он воспел Ленина, потому что искренне верил в него, но никогда не воспевал Сталина, не состоял в партии, а в поздних пьесах «Клоп» и «Баня» наглядно показал, как извращается система, и это, по-моему, предопределило гибель Маяковского.

Маяковский – пример поэта, который искренне поверил в свою идею и стал врагом идеологов власти, для которых расправиться с творцом – одно удовольствие, пусть даже и руками бывших друзей, возлюбленных.

Тема любви также сыграет очень важную роль в спектакле – мы увидим четырех разных Маяковских и аж двенадцать невест!

Тема любви двояка – это и тотальная любовь поэта к женщине, и его любовь к идее, во имя которой он в ранней юности и побывал в заключении, и за которую безоглядно боролся.

Маяковского в спектакле воплощают четыре персонажа, борющиеся между собой. Поэт-безбожник, который уверовал, что человек всемогущ, который даже посягнул на Деву Марию, издевался над Христом. Также есть Поэт-молодой человек, Поэт-глашатай революции и Поэт-железный, который как бы обобщает всех четырех поэтов. И все четверо в финале поднимают на себя руку.

© Фото организаторов

Двенадцать возлюбленных – примерно столько их и было в жизни поэта, некоторые после его смерти покончили с собой. Только не его легендарная любимая Лиля Брик, которая, как выяснилось из документальных материалов, была чекисткой, как и ее муж Осип Брик, друживший с Маяковским и редактировавший его произведения. Супруги Брик опекали поэта, он жил в этой семье, служил ей. Маяковский был влюблен в Лилю, ослеп от любви, а она после его смерти присвоила все его произведения, хотя ей, по воле поэта, принадлежала только часть. В жизни поэта были и другие женщины, с которыми он хотел нормальных семейных отношений. Последняя его возлюбленная была актрисой, также замужняя женщина, они встречались тайно. Кроме всех личных перипетий, в конце концов, поэт почувствовал, что попал в политическо-идеологический тупик, из которого не было возврата, а выход был трагическим.

Интенсивные репетиции уже идут на Большой сцене, там зарождаются футуристическая метаморфоза и прощальный концерт – так вы назвали жанр спектакля. Как удалось в инсценировке разложить творческое наследие Маяковского – три самостоятельных произведения и отдельные стихи– в логически-последовательное целое?

Писать инсценировку было действительно непросто, потому что есть очень много материала, которого хватило бы еще на два спектакля. Но мне хотелось охватить его многостороннее творчество разных лет, опираясь на драматургический материал – на первую пьесу «Трагедия. Владимир Маяковский», так как там и есть зачаток всех тем поэта.

Идеология футуристов опирается на манифест итальянского поэта Филиппо Томазо Маринетти (Filippo Tomaso Marinetti), в котором звучит призыв уничтожить всю прежде существовавшую культуру. Так оно и происходило, вспомним хотя бы уничтожение произведений искусства в Зимнем дворце во время Октябрьского переворота.

Как и творчество футуристов, фактура спектакля будет жесткой, особенно в смысле конфликтов. Наиболее заметно это будет в прощальном концерте, когда Маяковский почувствовал, что пообщаться с ним и послушать его пришла не просто публика, а специально заказанные, подкупленные люди. Он пытался искренне объяснить им принципы и установки своего творчества, но, как видно из протокола этого мероприятия, понял – у него нет пути ни вперед, ни назад. Позднее он сам себя назвал «перееханным временем». Советские идеологи прекрасно знали свою работу, Маяковский и шагу не мог ступить без их ведома.

Вы работаете со своим соратником художником Йонасом Арчикаускасом, а также с пока неизвестным в Литве автором музыки и видеопроекций Олександром Шимко. Зрителей ожидает и интересная работа хореографа Павла Фокинаса. Публика, наверно, может надеяться на режиссерско-визуально-звуковую неожиданность, как и на ударный футуризм Маяковского?

Олександр Шимко – один из известнейших украинских композиторов, он написал музыку и к моему спектаклю «Враг народа», который я ставил в Киеве. Хореографию создает Павел Фокинас, который преподавал моим студентам в Литовской академии музыки и театра, работал в Клайпедском музыкальном театре. Его дочь, также артистка балета, примет участие в этом спектакле.

© Фото организаторов

В спектакле будет занята почти вся труппа актеров РДТЛ, я их хорошо знаю, они – благородные люди. Работают ответственно, полностью отдают себя театру, вникают в мои замыслы, на репетициях предлагаю им реагировать так, как они сами чувствуют. Актеры многие ходы предлагают сами, поскольку хорошо знают русскую поэзию, изучали материалы о Маяковском и футуристах.

Хотелось бы, чтобы спектакль стал мощным футуристическо-художественно-визуальным ударом. Но еще многое нужно сделать, чтобы овладеть костюмами Йонаса Арчикаускаса во втором действии, которое и будет той футуристической метаморфозой с игровыми элементами. А первое действие – это прощальный концерт. Зрители могут готовиться к сюрпризам перед началом спектакля и во время короткого антракта. Но, может быть, давайте оставим место и для интриги?

Давайте оставим. Спасибо за беседу.