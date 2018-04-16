Известны лауреаты премии "Золотая маска"

Наш канал покажет церемонию награждения 17 апреля в 23.35. О лауреатах - в репортаже Яне Мирой.

«Ретрофутуризм» - тема XXIV церемонии фестиваля «Золотая маска». Эксперты отмечают, что сегодня театр первым фиксирует болевые точки и обращает внимание на проблемы, о которых СМИ и широкая общественность начинают говорить лишь спустя какое-то время. Первыми свои «Маски» получили создатели мюзиклов. Лучший спектакль в этом жанре – «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» Театра на Таганке.

«Этот жанр – самый театральный. Для Театра на Таганке это как раз тот самый нужный выбор, потому что труппа невероятно музыкальная, труппа поющая, труппа легкая, труппа играющая», - заявила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Категория «Современный танец» – спектакль «Имаго ловушка» театра «Провинциальные танцы» из Екатеринбурга.

Хореографа Татьяну Баганову часто называют самым радикальным экспериментатором в области балета. А она говорит, что эксперимент - не цель, а инструмент. Две «Маски» - у балета «Золушка» Пермского театра оперы и балета. «Работа хореографа» и «Работа дирижера».

«Золушка, как и большинство сказок, - это о любви. И эти банальные слова, что любовь победит - это самые реальные слова, которые существуют», - признался дирижер, лауреат премии Теодор Курентзис.

«Билли Бадд» Большого театра – «Лучшая опера». «Лучшая работа режиссера в опере» - Кирилл Серебренников. Он отмечен за «Чаадского» в «Геликон-опере». У «Пассажирки» Екатеринбургского театра оперы и балета - две награды: «Работа дирижера» и «Лучшая женская роль».

У актрисы Театра Пушкина Анастасии Лебедевой это третья номинация, и вот, наконец, «Маска». «Лучшая женская роль второго плана». Отмечена ее работа в спектакле Юрия Бутусова «Бараны в ночи». Выйдя к прессе она и не пытается сдерживать эмоции.

«У меня сейчас столько эмоций. У меня совершенно нет слов. Я не могу говорить ничего. Я очень рада. Я очень люблю эту работу», - заявила актриса, лауреат премии Анастасия Лебедева.

«Лучшая мужская роль в драме» - Вячеслав Ковалев в спектакле «Изгнание» в Театре Маяковкого. «Лучшая женская роль» - Алла Демидова. Она сорежиссер спектакля (вместе с Кириллом Серебренниковым), автор инсценировки и главный голос в постановке Гоголь-центра «Ахматова. Поэма без героя».

«Я очень рада, что именно эта работа была оценена профессионалами. И чем ценна эта премия, потому что ее дают профессионалы», - отметила народная артистка РСФСР, лауреат премии Алла Демидова.

«Лучший спектакль малой формы» - «Чук и Гек», постановка Александринского театра. «Лучший режиссер в драме» - Юрий Бутусов. «Маска» за спектакль «Дядя Ваня» - в Театре Ленсовета. «Лучший спектакль большой формы» - «Страх. Любовь. Отчаяние». Это постановка Льва Додина по пьесам Брехта.

«Мы очень много узнали страшного и неожиданного не только про фашизм, но и про людей, при которых этот фашизм становится возможен, которые при этом живут. А нам захотелось об этом думать, потому что, наверное, сегодня нельзя об этом не думать», - признался народный артист России, лауреат премии Лев Додин.

Как говорят члены жюри, среди работ, отмеченных «Маской», нет прямой публицистики. За бытовыми конфликтами - всегда вопросы бытия.

Светские журналисты и фотографы в начале церемонии сетовали. «Маска» становится все более Национальным проектом. Это значит, что стало меньше глянцевых лиц, раскрученных звёзд. Очень много номинантов из регионов. Результаты подтверждают, что в театральном пространстве больше нет разделения на столицу и периферию. А хештег #золотаямаска можно встретить не только под постами о церемонии и конкурсных показах. В параллельной программе - уже 6 проектов. И в планах - только расширяться.