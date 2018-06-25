Израильские власти определяются с городом-хозяином "Евровидения-2019"

В ближайшее время другие израильские города также смогут подать заявку на проведение "Евровидения-2019".
Напомним, 19 июня корпорация телерадиовещания "Кан" объявила, что главным постановщиком шоу и редактором эфира назначен Юваль Коэн. Коэн имеет большой стаж на телевидении, он был режиссером различных реалити-шоу и телепостановок. В ближайшее время он закончит работу на 10-м канале ИТВ и приступит к своим обязанностям в корпорации "Кан".
Также 19 июня в Женеве состоялась первая рабочая встреча представителей израильской корпорации телерадиовещания и Европейского вещательного союза, посвященная подготовке к проведению конкурса "Евровидение-2019" в Израиле.
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