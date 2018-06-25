Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат получили предложение принять участие в конкурсе на проведение шоу "Евровидение", которое должно состояться в 2019 году в Израиле.
© AFP / Scanpix

В ближайшее время другие израильские города также смогут подать заявку на проведение "Евровидения-2019".

Напомним, 19 июня корпорация телерадиовещания "Кан" объявила, что главным постановщиком шоу и редактором эфира назначен Юваль Коэн. Коэн имеет большой стаж на телевидении, он был режиссером различных реалити-шоу и телепостановок. В ближайшее время он закончит работу на 10-м канале ИТВ и приступит к своим обязанностям в корпорации "Кан".

Также 19 июня в Женеве состоялась первая рабочая встреча представителей израильской корпорации телерадиовещания и Европейского вещательного союза, посвященная подготовке к проведению конкурса "Евровидение-2019" в Израиле.

NEWSru.co.il
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

Израильские власти определяются с городом-хозяином "Евровидения-2019"

Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат получили...

В Паланге откроется XVIII летняя школа “Традиция”

С 24 июня по 1 июля 2018 года в г. Паланге будет проходить XVIII...

В Ниде открыли памятник французскому философу и писателю Жану Полю Сартру (5)

В Ниде в четверг открыли памятник Нобелевскому...

"Против ветра": в Ниде открывают скульптуру в память о визите Жана-Поля Сартра

В четверг в Ниде открывается скульптура в память о...

Президенту Ирландии вручены регалии почетного доктора Университета Витаутаса Великого (2)

В среду президенту Ирландии Майклу Хиггинсу в Каунасе...

TOP новостей

В Литве скоро начнется грандиозное мероприятие, на которое приезжают и эмигранты (25)

Уже 30 июня в Литве начинается юбилейный, 20-ый, Праздник...

Центробанк Литвы: зарплаты будут расти быстрее (14)

Поскольку компаниям не хватает работников, Центробанк...

Эксперт о задержке авиарейса: компания схитрила и воспользовалась неведением пассажиров (2)

24 июня в Вильнюсском аэропорту больше чем на 14 ч....

Западные СМИ: "Если падут страны Балтии, НАТО потерпит поражение" (181)

Американские командующие обеспокоены тем, что в момент,...

Малдейкене станет кандидатом в президенты Литвы: "нам нужна мирная революция" (52)

Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене...