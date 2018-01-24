Ивашкявичюс получил предложение написать пьесу для спектакля Сокурова

"А. Сокуров решил поставить спектакль по "Цинковым мальчикам", - рассказал М. Ивашкявичюс. Сначала он вроде бы и сам хотел адаптировать текст книги для сцены, но в итоге решил обратиться к драматургу. Режиссер изложил мне свой визуальный рисунок, как он представляет себе изображение на сцене. Но на этот раз заявил, чтобы я не обращал внимания на его видение, работал свободно, не ограниченный никакими предварительными взглядами".
Сейчас драматург анализирует отношения героев романа о советской войне в Афганистане, но уже взялся писать пьесу на русском языке. Он сказал, что коротко общался с самой С. Алексиевич по телефону, однако из-за болезни она отменила запланированную несколько недель назад поездку в Литву, поэтому встреча планируется в Минске.
М. Ивашкявичюс пишет пьесу на русском языке, А. Сакуров не ограничивает его времени, однако продюсеры из Московского Театра Наций хотели бы поставить ее уже этим летом.
В Литве спектакль по книге С. Алексиевич "Цинковые мальчики" в этом сезоне в Молодежном театре в Вильнюсе поставил режиссер Эймунтас Некрошюс.
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