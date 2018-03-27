В связи с этим известный литовский драматург Марюс Ивашкявичюс написал в социальной сети:

"27 марта в Литве уже может стать государственным праздником. Потому что театр - это область, где Литва нашла свою специализацию, самореализацию. Театр прославляет Литву. И пока мы сильны в театре, нас никто не уничтожит. С нашим днем, братья и сестры".

Марюс Ивашкявичюс — известный литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр.

Произведения Ивашкявичюса переведены на английский, белорусский, итальянский, немецкий, польский, русский, словенский, французский и другие языки.

27 декабря 2016 года Литовское радио объявило Марюса Ивашкявичюса «Человеком года» за гражданскую инициативу[1] — по призыву прозаика, драматурга и режиссёра 29 августа около полутысячи человек различной национальности из Молетай, других городов Литвы и других стран прошли Маршем памяти к месту убийства около двух тысяч здешних евреев в 1941 года, во время Холокоста.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый на всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».