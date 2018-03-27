Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день театра.
Marius Ivaškevičius
© DELFI / Domantas Pipas

В связи с этим известный литовский драматург Марюс Ивашкявичюс написал в социальной сети:

"27 марта в Литве уже может стать государственным праздником. Потому что театр - это область, где Литва нашла свою специализацию, самореализацию. Театр прославляет Литву. И пока мы сильны в театре, нас никто не уничтожит. С нашим днем, братья и сестры".

Марюс Ивашкявичюс — известный литовский прозаик, драматург, киносценарист, режиссёр.

Произведения Ивашкявичюса переведены на английский, белорусский, итальянский, немецкий, польский, русский, словенский, французский и другие языки.

27 декабря 2016 года Литовское радио объявило Марюса Ивашкявичюса «Человеком года» за гражданскую инициативу[1] — по призыву прозаика, драматурга и режиссёра 29 августа около полутысячи человек различной национальности из Молетай, других городов Литвы и других стран прошли Маршем памяти к месту убийства около двух тысяч здешних евреев в 1941 года, во время Холокоста.

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый на всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Культура

В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях

В Международный день театра вахтанговцы представит две...

Ивашкявичюс: пока мы сильны в театре, нас никто не уничтожит (4)

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день театра.

Каролина Лындо из Пабраде лидирует в шоу ″BRAVO!″ (5)

В воскресенье на телеканалах ETV+ (Эстония), LRT Kultura (Литва),...

В Украине не покажут комедию про Путина в Крыму (21)

Жителей Украины лишили возможности посмеяться над...

Макаревич представил новый клип на песню "Либо это, либо то" (5)

Музыкант Андрей Макаревич представил новый клип на...

TOP новостей

Соцмин предупреждает: часть жителей Литвы может остаться без социальных выплат (5)

Жители Литвы , которые своевременно не декларируют...

Тайная жизнь Венцкене в США: стала длинноволосой хозяйкой цветочного магазина (10)

Редакция портала DELFI получила документы, связанные с...

Новые запреты в парламенте: на этот раз крестовый поход против секс-товаров (57)

Правительство Литвы хочет, чтобы секс-товары...

На Пасху ожидается контрастная погода (1)

В выходные дни будет немного теплее, зато в понедельник...

Губернатор Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами" (36)

В центре Кемерово прошел стихийный митинг в память о...