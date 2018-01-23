Ингеборга Дапкунайте – одна из самых популярных литовских актрис, но при этом о ней мало что известно. И не мудрено – Ингеборга с удовольствием говорит о ролях в театре и кино, о благотворительности, но только не о себе самой. Этим она делится только с близкими людьми.
Кадр из фильма "Матильда"

Фильм, снятый Первым каналом, строится на диалоге Ингеборги с друзьями и соратниками, людьми, с которыми связала ее жизнь: Евгением Мироновым, Алексеем Попогребским, Татьяной Друбич и Нютой Федермессер, Валерием Тодоровским, Михаилом Пореченковым, Джоном Малковичем, Максимом Диденко и другими. Тему и направление беседы определяет Ингеборга, она же и задает вопросы. Друзья могут ее о чем-нибудь спрашивать в ответ.

Как и любой откровенный разговор, заранее нельзя сказать, на какие темы он выведет и к какому выводу придут собеседники. Разговор перемежается видеоцитатами из фильмов, уникальными архивными кадрами, съемками репетиций и спектаклей.

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