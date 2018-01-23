Фильм, снятый Первым каналом, строится на диалоге Ингеборги с друзьями и соратниками, людьми, с которыми связала ее жизнь: Евгением Мироновым, Алексеем Попогребским, Татьяной Друбич и Нютой Федермессер, Валерием Тодоровским, Михаилом Пореченковым, Джоном Малковичем, Максимом Диденко и другими. Тему и направление беседы определяет Ингеборга, она же и задает вопросы. Друзья могут ее о чем-нибудь спрашивать в ответ.

Как и любой откровенный разговор, заранее нельзя сказать, на какие темы он выведет и к какому выводу придут собеседники. Разговор перемежается видеоцитатами из фильмов, уникальными архивными кадрами, съемками репетиций и спектаклей.