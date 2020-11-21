Художник и чиновник: сотрудничество возможно

Задумана эта программа была с целью улучшить настроение жителей и создать благоприятные условия для реализаций идей художников.
Одной из самых больших проблем для творцов является согласование проектов во всевозможных инстанциях, а это значит написание множества бумаг, получение разрешений, одобрений и подписей.
Эта функция в рамках программы была переложена с плеч художников на плечи самих чиновников – специалистов отдела культуры самоуправления.
С 2014 года авторам, для реализации своего проекта, достаточно представить эскиз работы на рассмотрение общественной рабочей группе. И если эскиз одобряется, то художник занимается своим делом – творит, а чиновники своим – бумагами.
Такой подход значительно упростил работу творцов и ускорил реализацию из проектов.
Одной из первых художниц, представивших на обсуждение рабочей группе свои идеи в 2014 году, стала Радвиле Тиюнелите, в то время еще ученица художественной школы Укмерге. Ее картины украсили четыре автобусные остановки в городе.
Первым спонсором проекта, купившим краски для художников, стал Йонас Петраускас, директор Aukmergės Baldai.
Теперь на улицах города можно увидеть десятки арт-объектов. Среди них есть работы кузнеца Андрюса Янулиса, художников Юргиса Тарабилда, Юлюса Зарецкас, Вайда Шулскуте, скульпторов Ричардаса Ширвелиса и Виктораса Жентелиса, а также других, не менее талантливых и замечательных творцов.
Большинство художников и скульпторов, украшающих город, литовцы. Но есть и иностранцы, например, Александру Крету (Гедоз Гедок), создавший огромное панно в центре города, приехал из Румынии. А сам принцип организации работы по украшению города, облегчающий жизнь творческих личностей, был предложен иммигрантом из России.
Впрочем, возможно есть и более простой путь для реализации замыслов творцов. Так, в поселениях Речонис, Сесика и Тауена укмергерского района жители сами украшают свои населенные пункты. Их идеи, смелость, энергия и креатив могут служить источником вдохновения для других сенюний и самоуправлений.
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