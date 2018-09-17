Известный японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе. Об этом в воскресенье сообщило японское новостоное агентство Киодо. Свое решение он объяснил желанием "сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа".
Haruki Murakami
© Vida Press

Альтернативная премия появилась после того, как шведская академия в начале мая решила перенести присуждение премии этого года на будущий год в связи, в частности, с сокращением числа ее членов из-за громкого скандала, напоминает ТАСС.

18 женщин обвинили в домогательствах известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как также выявило проведенное в связи с этим расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли и Арно.

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После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе. Альтернативную премию учредила Новая академия Швеции в конце августа.

Отмечается, что Мураками на днях связался с Новой академией Швеции и попросил исключить его из шорт-листа номинантов 2018 года. Помимо японца в него вошли французская писательница Мариз Конде, известный английский фантаст Нил Гейман и рожденная во Вьетнаме канадская писательница Ким Тхюи.

NEWSru.com
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