Картина рассказывает о массовом побеге из концлагеря, который в октябре 1943-го организовали заключенные во главе с лейтенантом Александром Печерским. За этот подвиг в 2016 году президент России В.Путин посмертно наградил Печерского орденом Мужества, сообщает tvkultura.ru.
В картине собраны американские, польские, литовские, французские актеры. Для съемок концлагерь был воссоздан под Вильнюсом.
Оператором ленты выступил литовец Рамунас Грейчюс, который в 2012 году получил приз "Серебряный журавль" за операторскую работу в фильме "Тадас Блинда.Начало", а в 2014 г. - тот же приз за работу в фильме "Экскурсантка".
В фильме снялся и известный литовский актер Дайнюс Казлаукас.
Автором сценария к киноленте выступил Александр Адабашьян. В основу картины положена книга Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Автором идеи фильма выступил министр культуры России Владимир Мединский.
В прокат картина должна выйти 26 апреля следующего года.
Нарышкин: не надо искажать историческую память
Презентацию фильма председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин решил использовать для того, чтобы в очередной раз напомнить соседям, что хотя подвиг узников «Собибора» и помнят в разных странах, есть и те, кто пытается исказить историческую память.
«Я не могу не выразить наше глубокое разочарование отдельными решениями польских властей в отношении сноса памятников советским солдатам, освободившим Польшу от фашизма», − отметил Сергей Нарышкин.
DELFI напоминает, что в июле в Польше был подписан закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, сооружений и объектов общественного назначения. Советская символика запрещена и в Литве.
12 октября новый посол Польши в Литве Уршула Дорошевска сказала, что праздновать окончание Второй мировой войны 9 мая не следует, потому что этот день в 1945 году не принес свободы ни Литве, ни Польше.
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