"Я думаю, что это нужно, однако нам нужны профессионалы, которые бы могли сделать переводы. Я думаю, что это очень важно", – сказал А. Шелев на семинаре, предназначенном для литовских журналистов.
Посетители, пользующиеся аудиогидом в данный момент, могут выбрать один из десяти языков – английский, французский, немецкий, испанский, русский, польский, португальский, китайский, иврит или арабский.
На большинстве из этих языков доступны и другие источники: информационный сад Яд Вашем, база данных по идентификации, большинство публикаций. В данный момент на литовском доступны лишь несколько образовательных публикаций.
"Если бы мы нашли добровольцев, я думаю, мы могли бы попытаться и поддержать такой процесс, чтобы наши материалы были доступны и на литовском языке. Мы действительно можем сделать больше", – сказал руководитель Яд Вашем.
Израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) пытается сохранить память о каждом убитом еврее, а также найти спасавших евреев в годы войны.
Здесь накоплены тысячи артефактов жертв Холокоста, свидетельства, документы, они представлены в находящемся в комплексе музее.
В Яд Вашем также проводятся научные исследования, увековечиваются имена Праведников мира – граждан других стран, которые спасали евреев.
Глава музея Яд Вашем хочет, чтобы информация в музее была и на литовском языке
Глава находящегося в Иерусалиме мемориального...
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