ФОТО, ВИДЕО: в Instagram появился профиль погибшей в годы Холокоста девочки

"Сегодня мне исполняется 13 лет! Иду есть мороженое с моей двоюродной сестрой!". У этого поста стоит простой хэштэг #thisis13. Девочка улыбается в камеру и предлагает подписаться на ее Instagram.
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Eva.Stories Official Trailer
Она говорит по-английски, кадры к титрам появляются на двух языках — английском и иврите.
Вот она еще беззаботно наслаждается мороженым, празднует день рождения, целует дедушку и бабушку, с которыми живет. Семейная идиллия прерывается, когда на домах появляется флаг со свастикой, а по улицам маршируют нацисты.
С этого начинается Instagram Евы Хейман, венгерской еврейки, которая мечтала стать фоторепортером. Ее жизнь оборвется в октябре 1944 года в лагере смерти Освенцим.
Ева начинает вести дневник 13 февраля 1944 года, когда ей исполняется 13 лет. История этой венгерской девочки напоминает судьбу другой жертвы Холокоста — Анны Франк (Anne Frank).
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On this date, April 6, 1944, Anne writes about her hobbies: “….. I have lots of them, so don't be surprised. First of all: writing, but I don't really think of that as a hobby. Number two: genealogical charts. I'm looking in every newspaper, book and document I can find for the family trees of the French, German, Spanish, English, Austrian, Russian, Norwegian and Dutch royal families. I've made great progress with many of them, because for a long time I've been taking notes while reading biographies or history books. I even copy out many of the passages on history.” Her third hobby is history. Anne can hardly wait for the day when she will be able to go to the Public Library and ferret out the information she needs. Her forth hobby is Greek and Roman mythology. “I have various books on this subject too. I can name the nine Muses and the seven loves of Zeus. I have the wives of Heracles, etc., etc., down pat.” Anne’s other hobbies are movie stars and family photographs: “I'm crazy about reading and books. I adore the history of the arts, especially when it concerns writers, poets and painters; musicians may come later. I loathe algebra, geometry and arithmetic. I enjoy all my other school subjects, but history's my favorite!” Do you have similar hobbies like Anne? #onthisdate #75yearsago #instahistory #diary #annefrank
Eva.stories — это дневник еврейской девочки, снятый на смартфон. Рука со смартфоном на фоне колючей проволоки и надпись: "Что если бы у девочки, жертвы Холокоста, был Instagram?". 70 коротких сторис, над которыми работала целая команда.
Это весьма провокационное сочетание. Ведь речь идет о платформе, которая носит развлекательный формат с персонализированным и весьма легкомысленным контентом; и о самой ужасной трагедии XX века, значение которой, как опасаются многие, уже пытаются приуменьшить праворадикальные партии в Европе. Кроме того, есть опасность, что память о Холокосте может исчезнуть, когда уйдет поколение, ставшее свидетелем тех трагических событий.
Создатели проекта — 57-летний израильский бизнесмен Мати Кохави и его 27-летняя дочь Майя — уверены, что такая платформа — идеальный способ донести глубину трагедии до молодого поколения и передать им память о Холокосте. Как отмечает Кохаки, именно сейчас, в цифровую эпоху, так важно найти новые возможности и пути, чтобы сохраненить память о трагических событиях истории.
Ведь поколение, пережившее Холокост, уходит, а новое поколение уже привыкло потреблять информацию совсем по-другому. Низкая концентрация, погоня за сенсациями — все это изменило восприятие молодых людей. Цель проекта Eva.stories — использовать социальные сети, чтобы создать новый жанр для сохранения памяти о тех страшных событиях. Мати Кохави надеется, что этот формат позволит пользователям острее прочувствовать историю Евы.
Над проектом работала команда из 400 человек — профессиональных актеров, операторов. Затраты превысили несколько миллионов долларов. Плакаты с рекламой появились в Израиле еще до старта. А видеоролик быстро разошелся по сетям. Основная аудитория — израильтяне в возрасте от 13 до 30 лет.
На момент сдачи этого материала на Instagram Евы Хейман подписались уже 1,6 миллиона пользователей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху одобрил проект, посмотрев видео еще до запуска. Белый дом разместил информацию об этом проекте в своем Instagram, у которого более 4,5 миллиона подписчиков. Среди комментариев много восторженных откликов.
Ясмин Леви, главный редактор женского онлайн-издания Saloona, назвала этот проект "блестящим, инновационным и продуманным до мельчайших деталей". Она собирается следить за судьбой Евы со своей дочерью, которой сейчас 12 лет. Судьба Евы не оставила равнодушными и многих других пользователей соцсетей — как взрослых, так и детей.
Однако далеко не все восприняли этот проект так положительно. Критики обрушились на его авторов с упреками за использование так называемой селфи-культуры с хэштегами для рассказа об ужасах Холокоста, унесшего жизни более шести миллионов евреев.
Создание фиктивного Instagram девочки, ставшей жертвой Холокоста, не может быть оправдано, считает рассерженный преподаватель гражданского права Юваль Мендельсон. В ежедневной газете Haaretz он назвал Instagram Евы Хейман "дурным тоном".
Разные поколения — разные взгляды на этот проект. Пользователь социальной сети Facebook Сиван Мельник Яанив, внучка человека, пережившего Холокост, написала, что в то время как ее 12-летняя дочь с восхищением восприняла эту идею, ее отец не понял, как можно брать такую трагическую историю и излагать ее таким дешевым способом.
В комментарии для DW она сказала, что для ее 70-летних родителей такое сочетание — Холокоста и Instagram — просто непостижимо, в то время как для ее дочери, которая представляет уже цифровое поколение, это вполне естественно. Сама Мельник Яанив, которая уже не первый год занимается темой образования в эпоху цифровых технологий, считает дневник Евы Хейман "блестящим, новаторским и очень хорошо сделанным".
Мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме тоже ведет Instagram, прибегая к повествовательному жанру. Дать интервью о проекте Eva.stories в центре отказались, но прокомментировали эту идею так: "Мы располагаем только той информацией, которая появилась во время рекламной кампании. Мы верим в то, что использование социальных сетей для того, чтобы почтить память жертв Холокоста, является законным и эффективным способом. "Яд Вашем" использует огромное количество каналов социальных сетей, в том числе и Instagram. Посты содержат не только достоверный материал и исторически выверенные факты, мы также гарантируем, что их содержание отвечает интересам аудитории и с уважением относится к самой тематике".
Мельник Яанив уверена, что Eva.stories — шаг в правильном направлении.
ФОТО, ВИДЕО: в Instagram появился профиль погибшей в годы Холокоста девочки
В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка...
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