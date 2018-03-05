Ведущим церемонии второй раз подряд стал комик Джимми Киммел. Он начал церемонию с шутки про конфуз, произошедший в прошлом году, — когда актеры, объявившие лауреатов премии за "Лучший фильм", перепутали конверты.

В главной номинации — "Лучший фильм" — победу одержала картина "Форма воды". Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо ("Форма воды").

Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни за фильм "Тоня против всех". Приз в категории "Лучший актер второго плана" взял Сэм Рокуэлл за участие в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Премия за лучший адаптированный сценарий досталась Джеймсу Айвори ("Зови меня своим именем"), за оригинальный — Джордану Пилу ("Прочь").

Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдормэнд за работу ленте "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". В номинации "Лучший актер" победил Гэри Олдмен за роль в фильме "Темные времена".

"Оскар" как лучший документальный фильм получил американский проект "Икар", посвященный допинговому скандалу в России.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" "Оскар" достался ленте "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили). В этой категории на премию была номинирована российская картина "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как "Оскар", учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.