Сделанный углем портрет известен как "Монна Ванна" (Monna Vanna). Он с 1862 года хранится в Музее Конде в Шантийи близ Парижа и все это время считался работой другого художника. Однако после серии экспертиз, проведенных сотрудниками Лувра, появились основания полагать, что к рисунку приложил руку и сам да Винчи.
Куратор исследований Матье Делдик отметил, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" практически одинакового размера, также на сходство портретов указывает изображение лица и рук. "Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи", — добавил Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.
Сотрудник Лувра Бруно Моттин подтвердил, что "Монна Ванна" была написана в годы жизни да Винчи и отличается очень высоким качеством. Однако, по его словам, часть наброска практически наверняка принадлежит не кисти этого живописца, поскольку сделана правой рукой, а да Винчи был левшой.
Полное название "Моны Лизы", или "Джоконды", — "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина была написана да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.
'Mona Lisa nude sketch' found in France https://t.co/OdgcgdhHZm pic.twitter.com/chGYxCBXyp— Junior #TimBeta (@juniorh_23) September 29, 2017
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