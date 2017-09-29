Во Франции найден рисунок с изображением обнаженной женщины, который, как предполагают эксперты, мог быть эскизом для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает BBC News.
Interaktyvi Leonardo da Vinčio išradimų paroda
© DELFI / Audrius Solominas

Сделанный углем портрет известен как "Монна Ванна" (Monna Vanna). Он с 1862 года хранится в Музее Конде в Шантийи близ Парижа и все это время считался работой другого художника. Однако после серии экспертиз, проведенных сотрудниками Лувра, появились основания полагать, что к рисунку приложил руку и сам да Винчи.

Куратор исследований Матье Делдик отметил, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" практически одинакового размера, также на сходство портретов указывает изображение лица и рук. "Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи", — добавил Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.

Сотрудник Лувра Бруно Моттин подтвердил, что "Монна Ванна" была написана в годы жизни да Винчи и отличается очень высоким качеством. Однако, по его словам, часть наброска практически наверняка принадлежит не кисти этого живописца, поскольку сделана правой рукой, а да Винчи был левшой.

Полное название "Моны Лизы", или "Джоконды", — "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина была написана да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.

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