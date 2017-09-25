Фольклорный фестиваль "Покровские колокола": программа

ПРОГРАММА
11 октября, среда
Литовская национальная филармония (ул. Аушрос Варту 5)
19.00 ФОЛЬКЛОР И СОВРЕМЕННОСТЬ. Открытие фестиваля
1 часть: Композитор Зита БРУЖАЙТЕ «КОЛЛАЖИ» (премьера)
Исполнители:
ЛИТОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР, художественный руководитель Сергей КРЫЛОВ
Фольклорный ансамбль АРИНУШКА
Дирижёр Mодестас БАРКАУСКАС
2 часть: ЖИВАЯ ТРАДИЦИЯ
Исполнители:
Фольклорные ансамбли из Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Литвы, Польши, России, Словакии, Украины, Эстонии
12 октября, четверг
Правительство Литовской Республики (Проспект Гедиминаса 11)
10.00 ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Открытие выставки работ художников Литвы
Вильнюсский университет, Исторический факультет (ул. Университето 3, ауд. 211)
10.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Традиционная культура в системе образования и культурном туризме. Опыт разных стран»
16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Традиционная культура и современность: взгляд этномузыколога»
Костёл св. Иоаннов (ул. Св. Йоно 12)
18.00 МУЗЫКА ДЛЯ ГУРМАНОВ. Выступления гостей фестиваля
Дом пива (ул. Гоштауто 8)
22.00 В КРУГУ ДРУЗЕЙ. Вечер народного танца
13 октября, пятница
Вильнюсский университет, Исторический факультет (ул. Университето 3, ауд. 211)
10.00 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Традиционная культура в системе образования и культурном туризме. Опыт разных стран»
Литовское национальное радио и телевидение (ул. С. Канарскё 49)
12.00-16.00 ДАДИМ ЖАРУ! Участие в телепередаче
Костел св. Котрины (ул. Вильняус 30)
19.00 УНИКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ. Концерт фольклорных коллективов Литвы и зарубежья
14 октября, суббота
Вильнюсская Ратуша (ул. Диджиойи 31)
11.00–18.00 ЯРМАРКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
11.00–15.00 VII ДЕТСКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АССАМБЛЕЯ:
НАРОДНЫЕ МАСТЕРА - ДЕТЯМ. Творческие мастерские
12.00 НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ
Kонцерт лауреатов детско-юношеского республиканского конкурса
14.00-20.00 ТВОРЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ – концерт-марафон:
14.00 «Малый Хеллеро» (Эстония), «Азербайджанские ашыги» (Азербайджан), «Барвiнок» (Украина)
15.00 «Былина», «Калина», «Тумелианка», «Тургеланка» (Шальчининкский р-н), «Вечёра» (Клайпеда),
«Червони маки» (Ширвинтский р-н), Асме Цибульскиене и Алих Мелех, «Ракия Клезмер Оркестар» (Вильнюс)
16.30 «Дичка», «Жэмэрва» (Польша),«Полана» (Словакия), «Паваляки» (Беларусь)
17.30 Равиль Лиров (Горный Алтай), Андрей Котов, «Петров вал» (Москва),«Живая старина» (Красноярск), «Хагауджгуп» (Кабардино-Балкария), «Чапура»(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова (Россия)
19.00 «Трис кятуриося», «Виси», «Аринушка» (Литва), «Лакада» (Грузия)
15 октября, воскресенье
Вильнюсский Успенский кафедральный собор (ул. Майронё 12)
12.00 КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
Участники – фольклорные коллективы из Литвы, России, Белоруссии, Украины, Словакии, Грузии
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