Как сообщили в пресс-службе фестиваля, "впечатляющая и выразительная" лента о разводящихся родителях, чей сын внезапно исчезает, признана лучшим фильмом киносмотра.
"Хотя в центре картины - частная история одной российской семьи, он воспринимается как универсальная трагедия", говорится в заявлении жюри.
В арсенале Звягинцева этот Гран-при - уже вторая высшая награда Лондонского кинофестиваля. В 2014 году режиссер удостоился главного приза BFI London Film Festival за драму "Левиафан".
Как отметил продюсер картины Александр Роднянский, вердикт жюри - "это свидетельство того, что рассказанная в "Нелюбви" история близка и понятна зрителям, живущим в других странах".
Третья награда после Каннского фестиваля
Ранее "Нелюбовь" Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля. Это - третья по значимости награда Канн.
Фильм также удостоился главного приза на международном кинофестивале в Мюнхене. Кроме того, картина выдвинута от России на соискании американской премии "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке".
Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. После очередной ссоры родителей их 12-летний сын внезапно убегает.
Организатором Лондонского кинофестиваля вляется Британский институт кино. Ежегодно на смотре представлены более чем 300 документальных и короткометражных фильмов из 50 стран мира. Традиционно программа фестиваля включает в себя картины, которые в Великобритании ранее не демонстрировались.
Фильм Звягинцева получил Гран-при фестиваля в Лондоне
Картина "Нелюбовь" российского режиссера Андрея...
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