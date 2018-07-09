Главный приз 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах завоевала картина румынского режиссера Раду Жуде "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары". Об этом на церемонии закрытия фестиваля объявил его президент Иржи Бартошка.
"Свидетели Путина" – это уникальные кадры начала политической карьеры действующего президента России. В фильме режиссер знакомит зрителя с основными "свидетелями" прихода Владимира Путина к власти. Картина состоит из редких и нигде не публиковавшихся раньше видеоматериалов, снятых Манским в 1999 и 2000 годах.
Фильм посвящен неизвестным до сих пор фактам о досрочных президентских выборах в России. Их назначили после того, как 31 декабря 1999 года Борис Ельцин сказал: "Я ухожу. Я сделал все, что мог".
Тогда главу ФСБ Владимира Путина назначили временно исполняющим обязанности президента. Главная интрига выборов была – выиграет ли Путин в первом туре или потребуется проводить повторное голосование. Возглавлял штаб заместитель главы администрации президента Дмитрий Медведев.
Фестиваль в Карловых Варах входит в категорию "А" и считается одним из самых престижных в Европе. Раньше Манский уже становился призером кинофестиваля. Так, в 2013 году главную награду документального конкурса получила его картина "Труба" о людях, живущих вдоль газопровода Уренгой – Ужгород.
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