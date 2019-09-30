Этот фильм - нетипичное историческое повествование об усилиях литовского профессора географии, который в межвоенный период пытался выстроить резервное государство и спасти страну от погибели.
Главные роли в фильме сыграли Александрас Казанавичюс, Вайдотас Мартинайтис, Валентинас Масальскис, Раса Самуолите, Эгле Габренайте, Юлюс Жалакявичюс, Паулюс Пинигис и другие.
Фильм литовского режиссера, наряду с ещё одиннадцатью фильмами со всего мира, участвовал в главной международной программе фестиваля.
Эта программа предназначена для первых и вторых режиссёрских фильмов.
Международный кинофестиваль в Афинах проходил 18-29 сентября.
Фильм литовского режиссёра признан лучшим на Афинском кинофестивале (1)
Фильм режиссёра Каролиса Каупиниса "Nova Lituania " (Новая...
Умер режиссер Марк Захаров, творец "обыкновенного чуда" в театре и кино (14)
Художественный руководитель московского театра...
Что Русский драматический театр Литвы показывает в октябре? (4)
Репертуар Русского драматического театра Литвы на...
Репертуар Русского драматического театра Литвы на октябрь
Русский драматический театр Литвы представляет...
"Чернобыль" и "Игра престолов" получили премию "Эмми", став лучшими телесериалами года
Американские сериалы "Чернобыль" и "Игра престолов"...
TOP новостей
Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова
Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...
Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (15)
Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...
Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю (4)
Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...
Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар (1)
IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...
В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы" (38)
28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...