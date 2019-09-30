Фильм режиссёра Каролиса Каупиниса "Nova Lituania" (Новая Литва) признан лучшим на Афинском международном кинофестивале.
Karolis Kaupinis
© DELFI / Karolina Pansevič

Этот фильм - нетипичное историческое повествование об усилиях литовского профессора географии, который в межвоенный период пытался выстроить резервное государство и спасти страну от погибели.

Главные роли в фильме сыграли Александрас Казанавичюс, Вайдотас Мартинайтис, Валентинас Масальскис, Раса Самуолите, Эгле Габренайте, Юлюс Жалакявичюс, Паулюс Пинигис и другие.

Фильм литовского режиссера, наряду с ещё одиннадцатью фильмами со всего мира, участвовал в главной международной программе фестиваля.

Эта программа предназначена для первых и вторых режиссёрских фильмов.

Международный кинофестиваль в Афинах проходил 18-29 сентября.

Статьи по теме:

Получивший "Золотого льва" в Венеции павильон Литвы будет открыт 2 дня в неделю

Литовский павильон "Солнце и море (Marina)", получивший...

Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро для павильона Литвы в Венеции (1)

Фонд поддержки культуры выделил 80,5 тыс. евро...

Культура

Фильм литовского режиссёра признан лучшим на Афинском кинофестивале (1)

Фильм режиссёра Каролиса Каупиниса "Nova Lituania " (Новая...

Умер режиссер Марк Захаров, творец "обыкновенного чуда" в театре и кино (14)

Художественный руководитель московского театра...

Что Русский драматический театр Литвы показывает в октябре? (4)

Репертуар Русского драматического театра Литвы на...

Репертуар Русского драматического театра Литвы на октябрь

Русский драматический театр Литвы представляет...

"Чернобыль" и "Игра престолов" получили премию "Эмми", став лучшими телесериалами года

Американские сериалы "Чернобыль" и "Игра престолов"...

TOP новостей

Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова

Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...

Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (15)

Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...

Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю (4)

Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...

Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар (1)

IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...

В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы" (38)

28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...