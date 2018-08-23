Такое решение приняла литовская отборочная комиссия, сообщил в четверг Киноцентр Литвы.
Документальная лента "Прекрасные лузеры. Другая планета" рассказывает об одном из наиболее сложной и популярной велогонке в мире - Джиро д’Италия. На ней одна из важнейших ролей приходится на так называемых грегари или доместик - велосипедистах, которые помогают лидерам команды добиться победы. В фильме зрители видят закулисье престижных соревнований, которые не разрешили снимать кинорежиссерам в течение 40 лет.
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