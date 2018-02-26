Фильм "Довлатов" покажут в 30 странах мира

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильм Алексея Германа - младшего "Довлатов", который участвовал в основной конкурсной программе 68-го Берлинале и получил приз независимого жюри, а также "Серебряного медведя".

Вскоре картина будет доступна в сервисе для пользователей в Северной Америке, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Скандинавии, сообщает The Hollywood Reporter.

Всего права на показ фильма "Довлатов" приобрели почти 30 стран, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона. Ленту также увидят зрители Сербии и Косово. Идут переговоры о показах фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии, отмечает ТАСС.

Эта лента собрала положительные оценки критиков, несмотря на то что сам писатель на Западе широкой публике неизвестен. Жюри отметило визуальную составляющую фильма и вручило "Серебряного медведя" за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика.

Фильм "Довлатов" снят российским режиссером Алексеем Германом - младшим в сотрудничестве с кинематографистами из Сербии и Польши. Он повествует о четырех ленинградских днях 1971 года из жизни писателя. В роли Сергея Довлатова снялся сербский актер Милан Марич, среди других исполнителей - Елена Лядова, Данила Козловский, Антон Шагин, Артур Бесчастный, Светлана Ходченкова.

В российский прокат картина выйдет 1 марта и будет идти в кинотеатрах всего четыре дня.

NEWSru.com
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