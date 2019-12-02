Фестиваль "Православное Рождество в Литве": какие концерты нас ожидают?

4 декабря в Костёле св. Котрины Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова представит молодых лауреатов международных конкурсов, учеников знаменитого российского педагога, пианистки Миры Алексеевны Марченко - Родиона Шакирова и Валентина Малинина.

Родион Шакиров – самый молодой участник фестиваля (2007 г.р.) - с четырёх лет учится в классе специального фортепиано в ЦМШ при Московской консерватории им. П.И.Чайковского. Родион является лауреатом многочисленных конкурсов – «Европа – Азия» (I премия, Орск), Международного конкурса юных музыкантоа им.С.Прокофьева (I премия, Москва), 11 Festival-Concurso Internacional «Villahermosa»-2015 (Мексика), XI Международного конкурса пианистов им.А.Скавронского (лауреат, Волгодонск) и других.

Валентин Малинин в прошлом году на фестивале «Православное Рождество в Литве» получил высокую оценку зрителя. Ученик 11 класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, стипендиат Международных благотворительных фондов Владимира Спивакова, «Новые имена». Юный музыкант выступал на таких сценах, как Большой, Малый и Рахманиновский залы Московской консерватории, Московский Международный Дом Музыки, Концертный зал им. Чайковского в Москве, концертный зал Мариинского театра, концертный зал "Зарядье" и др.

Валентин является лауреатом и дипломантом всероссийских и международных конкурсов, среди которых XI Международный конкурс юных пианистов «Ступень к мастерству» (г. Санкт-Петербург), II Международный конкурс молодых пианистов "Grand Piano Competition-2018", а также участником крупных международных музыкальных фестивалей, таких как "Sterne Von morgen" (Австрия), American Fine Arts Festival (Грузия), Rheingau Musik Festival (Германия). В 2019 году одержал огромную победу - стал лауреатом Международного конкурсо имени Ферруччо Бузони (Италия).

В программе концерта – произведения С.Рахманинова, А.Скрябина, А.Бородина, С.Прокофьева, И.С.Баха – Ф.Бузони, Ж.Ф.Рамо, Р.Шумана.

10 января в Костёле св. Котрины зрителя ждёт вечер камерной музыки "Композиторы Парижа".

Это уникальное событие: гостьей фестиваля станет правнучка великого российского театрального режиссера В.И. Немировича-Данченко – блистательная пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, приглашенный профессор Парижской и Тулузской консерваторий Екатерина Немирович-Данченко(Германия-Франция). Она выступит в ансамбле с великолепным кларнетистом, лауреатом международных конкурсов, преподавателем Колледжа Российской Академии музыки имени Гнесиных – Евгением Варавко (Россия).

Екатерина Немирович-Данченко – продолжательница знаменитой династии режиссеров, драматургов, писателей и актеров, которая в нескольких поколениях активно участвовала в становлении и обновлении русской театральной традиции. Её прадедушка Владимир Иванович Немирович-Данченко был, вместе с К.С.Станиславским, основателем знаменитого Московского Художественного театра (МХАТ).

Евгений Варавко начал заниматься музыкой под руководством К.В.Агранат. Окончил Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского и ассистентуру-стажировку по классу кларнета у профессора В.Петрова.

В программе концерта – произведения К.Дебюсси, М.Равеля, Ж.Франсе, Ф.Пуленка, И.Стравинского, О.Ольмеса, С.Лансена, А.Пьяццоллы, Дж. Гершвина

19 декабря в Литовской национальной филармонии выступят уже полюбившийся литовской публике пианист Андрей Коробейников и солистка Московского Большого театра Яна Иванилова.

Андрей Коробейников - пианист, дипломированный юрист, член Академии наук Сан Мариино, владеющий языком эсперанто. В девятнадцать лет с золотой медалью окончили консерваторию П. И. Чайковского – в свое время это оказалось под силу только великому С. Рахманинову. К 20 годам А. Коробейников стал обладателем более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Андрей Коробейников выступил с концертами более чем в 40 странах мир.

Яна Иванилова (сопрано) - заслуженная артистка России, солистка Московского театра «Новая опера», приглашённая солистка Большого театра. Яна Иванилова - лауреат международного конкурса им. Шнайдера-Трнавского (Словакия, 1999 г.), обладатель специального приза за партию Виолетты («Травиата» Дж. Верди) на конкурсе в Кошице (Словакия, 1999 г.).

В программе концерта - произведения С. Рахманинова и П.И. Чайковского.

Завершится фестиваль 9 января в Литовской национальной филармонии концертом знаменитого грузинского ансамбля ГОРДА, который исполняет редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя» и представит песенные и инструментальные традиции регионов Имерети, Гурии, Кахетии и Мегрелии.

Основатели грузинского народного ансамбля GORDA – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, семья которых в 2010 г. заняла первое место в категории «Семейный ансамбль» в национальном конкурсе Государственного центра фольклора Грузии. В составе ансамбля выпускники и студенты высшего училища им. Гиоргия Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.

Билеты можно приобрести в кассах Филармонии, Tiketa и Bilietai.lt