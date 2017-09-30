Фестиваль "Покровские колокола": как создавалась легенда

«Покровские колокола» — международный фестиваль, который за короткое время сумел завоевать огромный авторитет не только в Литве, но и за её пределами и стать в один ряд с самыми крупными и престижными фестивалями Литвы. Кажется, будто это было вчера. Первый Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» заявляет о себе, пробует собирать профессионалов из разных стран, пробивает недоверие скептиков, завоевывает симпатии разборчивых вильнюсских зрителей. И вот сегодня фестиваль празднует своё десятилетие.

Стать участником грандиозного многодневного фольклорного праздника не так просто: зарубежные коллективы присылают свои записи, которые прослушиваются и отбираются известными фольклористами, ансамбли из Литвы участвуют в предварительном конкурсе. И это не удивительно: организаторы фестиваля ставят перед участниками высокую планку профессионализма, приглашают только настоящих носителей национальных традиций. Это не только принципиальный подход мастеров своего дела, такие требования продиктованы стремлением представить многонациональной публике высшие образцы народного искусства.

Не случайно выступления артистов проходят на самых престижных сценах: в Литовской национальной филармонии, Литовской Академии музыки и театра, Литовском национальном драматическом театре, православных и католических храмах, музеях. Сегодня «Покровские колокола» - единственный фестиваль в Литве, который ежегодно делает заказы композиторам на сочинение произведений в стиле World music.

Фестиваль назван в честь православного праздника - Покрова Пресвятой Богородицы. Как известно, в старинном народном быту, к этому осеннему времени завершали все сельскохозяйственные работы и начинались деревенские праздники, игрались свадьбы, устраивались ярмарки, сопровождавшиеся песнями, гуляниями и танцами. Именно на Покров, 14 октября, в 2004 году прошёл первый фестиваль. И вот первый отзыв: “Участие в международном фестивале “Покровские колокола”, прошедшем в Вильнюсе 2004 году, все без исключения участники нашего ансамбля назвали одним из лучших мероприятий, в которых нам посчастливилось участвовать”- такой отзыв коллектива Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского был опубликован в авторитетном издании “Вестник Российского Фольклорного Союза”.

Поначалу фестиваль решено было проводить раз в два года. Второй фестиваль прошёл в 2006 году, третий – в 2008 году. Именно этот год стал переломным в истории фестиваля. В это время вся страна готовилась к огромному событию - в 2009 году Вильнюс должен был оправдать титул Культурной столицы Европы. Фестиваль «Покровские колокола» получил приглашение стать частью этой программы и с честью выдержал это огромное испытание, оправдав доверие организаторов этой важной государственной программы. Именно тогда зародилась идея обратиться к композиторам и попытаться объединить музыкальный язык современности с духовными ценностям старины. Столь популярное во всём мире направление в музыке – World music – в Литве пока не получило достаточного развития. Один из основоположников такой музыки в Литве – композитор Линас Римша, в творчестве которого мировой фольклор занимает основополагающее место и сохраняет своё первостепенное значение, интеллектуально переплетаясь с другими музыкальными жанрами, стилями.

И именно мистерия «Старая вера» Линаса Римши была представлена на суд зрителей фестиваля «Покровские колокола-2009» в Литовской национальной филармонии, а затем и в Московском Международном Доме Музыки. Ведущие московские музыканты назвали это прорывом в современной музыке. Компактная пластинка издавалась дважды, а позднее право на переиздание альбома получила известная компания Великобритании ARC Music. Такой несомненный успех вдохновил организаторов на продолжение начатой традиции. Так родились произведения Андрея Дойникова «Этносфера – новое дыхание традиций», Гядиминаса Римкуса Римкявичуса «Народная рапсодия», Йонаса Юркунаса «Из этого города», которые с огромным успехом были представлены в Литовской национальной филармонии. Постоянными партнёрами - исполнителями премьер стали Литовский камерный оркестр, группа перкуссионистов «Hand voices», вильнюсский русский фольклорный ансамбль «Аринушка» и многие известные литовские исполнители. А в честь нынешнего юбилея организаторы фестиваля представят в Литовской национальной филармонии два произведения композитора Линаса Римши – «Женская песнь» и оркестровую версию мистерии «Старая вера».

Концерты фольклорных коллективов, мастер-классы ведущих специалистов-этнографов, выставки художественных работ, фотовыставки, ярмарка ремёсел, праздник кулинарного наследия, эдукационные программы для школьников и студентов, научные конференции, круглые столы, творческие встречи, вечера народного танца – всё это составляющие фестиваля «Покровские колокола». Особое внимание организаторы фестиваля уделяют детям. Это не случайно, ведь у самих организаторов в «Аринушке» обучается около 300 детишек. Поэтому с 2011 года было решено ежегодно проводить Детскую фольклорную ассамблею, в которой участвуют детские и юношеские коллективы разных национальностей Литвы, ставшие победителями Республиканского конкурса «Наследники традиций».

За десять лет в фестивале приняли участие фольклорные и этнографические коллективы из Абхазии, Белоруссии, Венгрии, Голландии, Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Норвегии, Польши, России и Республик в составе Российской Федерации (Адыгея, Калмыкия, Мордовия, Удмуртия, Чечня, Дагестан, Коми, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия-Алания), Сербии, Турции, Украины, Эстонии.