Фестиваль моноспектаклей "Атспиндис": приготовьтесь удивляться и восхищаться

Этим же авторским спектаклем Георгия Иобадзе по одноименному культовому роману Н. Думбадзе 9 октября в 18 часов в Висагинасе в зале "Драугисте" откроется XIV Международный фестиваль моноспектаклей "Aтспиндис".

Это спектакль, который с одинаковым успехом, всегда в неизменно полных залах идет на Малой сцене театра Наций (Москва), одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов и в популярном Театре на Юго-Западе (Москва)! Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля - Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко "Ангелы революции".

В спектакле на сцене нет ничего, что могло бы помочь актеру, разве что папаха, превращающаяся периодически в верного пса Мураду. Главными же средствами становится танец, жест, взгляд, интонация. Каждому персонажу присущ свой ритм, своя улыбка, свой говорок. После этого спектакля вам будет всё равно, какая за окном погода. Потому что солнца, тепла и света хватит надолго и на всех. На сцене оживают не только персонажи книги, оживают все голоса, звуки, мелодии! В этой маленькой грузинской деревеньке никто никуда не спешит, здесь вообще время течёт по другим законам. Здесь шутят, любят, дружат, поют, плачут и снова смеются. Хочется задержаться надолго. «Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло.

Спектакль в 2019 г. получил гран При на фестивалях: "Albamono" (Албания, Корча), "Sankryža" (Литва, Друскининкай),

В этот же день в 20 часов в том же зале свой авторский спектакль "История божьего человека" представит известнейший литовский музыкант, перкусист Акадий Готесман.

"Путь рыцаря, одержимого идеей встречи Вечной Женственности и Вечной Мужественности, человеческих глаз и вечной музыки, глубокой поэзии и театра, от которого умолкает свинг— идеей, которая, по моим представлениям, держит мир",- таким видит свой спектакль автор.

10 октября в 10 и 12 часов в зале "Драугисте" любимица висагинцев Бируте Мар и оркестр "Тримитас" представят познавательную сказку для всей семьи "Город Тримитаса".

Следующим спектаклем этого дня станет спектакль известной кубинской актрисы Монси Дуани "Слезы падают беззвучно", который пройдет на испанском языке с синопсисом на русском и литовском языке. Это подарок фестиваля городу, вход бесплатный. В спектакле

Монсе Дуанти воплощает образ мулатки Осирис и легендарной певицы Лупе.

В 19 часов в кинозале Валерия Лиходей представит спектакль "Проводница" по мотивам рассказов Анетты Пент "Проводница", "Госпожа Менг Во и принципы красоты".

В 20.30 часов в зале "Драугисте" Жанна Хрулева из Владимира представит спектакль "Любовь во время холеры" по роману Г. Гарсия Маркеса.

11 октября Мономарафон начнется в 17.30 в зале "Драугисте" новой работой Бирути Мар "Будда на чердаке" по роману Д. Оцуки.

В 19 часов в кинозале Нора Бадалян из Армении представит спектакль Лота Векеманса "Их сестра". Она- вечная как и история Эдипа, ведь она и есть- дочь Эдипа, которая и после смерти не удостоилась Суда.

В 20 часов в фойе "Драугисте" известный белорусский артист, создатель ансамбля "Троица" Иван Кирчук представит спектакль "Дорожка моя", созданный по белорусскому фольклору.

В 21.30 в кинозале полюбившаяся висагинцам в прошлом году актриса из Израиля Анна Гланц-Маргулис представит свою премьеру "И обнимет меня нездешнее чудо" по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал.

В 23 часа, в фойе "Драугисте", Всеволод Чубенко представит также премьерный спектакль "Аристократы духа", созданного по pоману М. Веллера "Бомж".

12 октября в 15 часов в кинозале зрители смогут встретится с латышским актером Андрисом Булисом, которого многие помнят по прекрасному спектаклю "Полет". На сей раз он приедет со спектаклем "Фейсбук. Live".

В 17 часов в зале "Драугисте" уникальная актриса, создательница и единственная исполнительница единственного в мире Театра пяток Вероника Гонзалес несколько лет тому назад выступала на нашем фестивале и была восторженно принята. Сейчас у нее новый спектакль и актриса между своими гастролями сумела выкроить один день для висагинцев. Пропустить этот спектакль просто невозможно.

В 18 часов в кинозале Павел Ходжаев из Бобруйска представит спектакль "Фестиваль тишины" по пьесе Дианы Балыко.

И в заключении фестиваля в 19 часов в зале "Драугисте" звезда Юлия Рутберг представит спектакль "КАБАРЕ "Бродячая собака".