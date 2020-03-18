В сообщении отмечается, что команда "Евровидения" рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

"В течение последних нескольких недель мы рассматривали разные опции, которые позволили бы "Евровидению" состояться. Но из-за неопределенности, возникшей из-за распространения Covid-19 в Европе, и ограничительных мер, введенных правительствами, European Broadcasting Union принял сложное решение, что провести мероприятие, как планировалось, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020



Напоминаем, что для участия в этом году от Литвы и комиссия, и зрители единодушно выбрали группу The Roop!

Букмекеры и зрители из других стран высоко оценивали выступление группы и пророчили ей выход в топ-5.