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Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2020" будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном аккаунте мероприятия в твиттере.
Atšaukiamas "Eurovizijos" renginys / Foto: Scanpix, Delfi
Atšaukiamas "Eurovizijos" renginys / Foto: Scanpix, Delfi

В сообщении отмечается, что команда "Евровидения" рассматривала альтернативные варианты организации конкурса, но в итоге решила его отменить.

"В течение последних нескольких недель мы рассматривали разные опции, которые позволили бы "Евровидению" состояться. Но из-за неопределенности, возникшей из-за распространения Covid-19 в Европе, и ограничительных мер, введенных правительствами, European Broadcasting Union принял сложное решение, что провести мероприятие, как планировалось, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

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Вокальное состязание должно было пройти в Роттердаме, Нидерланды. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.


Напоминаем, что для участия в этом году от Литвы и комиссия, и зрители единодушно выбрали группу The Roop!

Букмекеры и зрители из других стран высоко оценивали выступление группы и пророчили ей выход в топ-5.

ru.DELFI.lt
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